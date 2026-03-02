快訊

市場避險情緒升！新台幣終結連4升 單日大貶1.8角、收31.431元

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導
對美伊衝突影響股匯，新台幣終結連4升，單日大貶1.8角，收31.431元。圖／本報資料照片
受美伊衝突升溫影響，市場避險情緒全面升高，新台幣今（2）日走貶，終場收在31.431元，貶值1.8角，貶幅0.58%，終結連4升，全天成交金額約17.48億美元，匯市明顯呈現美元偏強格局。

匯銀主管表示，中東情勢緊張使國際資金轉向美元資產，加上油價可能波動推升通膨預期，美元指數維持高檔震盪，帶動亞洲貨幣普遍走弱，新台幣也難以獨強。今日盤中美元買盤明顯優於賣盤，進口商及部分避險需求進場布局，出口商拋匯相對保守，推升匯價一路走低。

台股加權指數收黑，電子權值股走弱，外資偏向調節部位，資金流出壓力也反映在匯市表現。匯銀主管指出，股匯市連動明顯，當國際風險事件升溫時，外資操作往往偏向降低新興市場曝險，短線新台幣仍偏弱整理。

展望後市，匯銀主管認為，若地緣政治風險未明顯降溫，美元需求短期內仍具支撐，新台幣不排除貶到31.5元，若美伊衝突擴大，也可能再現32元。

管制鬆綁…央行憂政策轉得太快 不利打炒房

美伊戰爭釀市場震盪「但影響不大」 玉山金董座：後續觀察這理論是否發生

美伊戰爭爆發引發市場震盪，玉山金（2884）董事長黃男州今表示，戰爭發生以後當然股市會有點震盪，但看起來影響並不是很大，因為速度可能會很快，美國第一天就把最主要想一網打盡對象完成，不過「其實戰爭開始容易，但結束才是難」。

受中東衝突波擊…海空運保險、兵險費率恐大幅上揚 旅平險理賠界線一次看

2026年2月底中東地區爆發武裝衝突，戰火波及全球能源運輸要道荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）及周邊領空，不僅牽動國際油市與航運安全，也使海上與航空保險風險急遽升高。保險業者指出，隨著戰事升溫，海空運兵險費率可能大幅調整，甚至出現拒保情形；同時，中東多處機場營運受阻，航班取消與延誤頻傳，導致部分旅客行程被迫變更或滯留海外，引發旅遊保險理賠爭議。

磊山保經2025年實收保費年增六成 林世德：今年有三大市場機會點

磊山保經2日公布2025年營運成果，揭露2025年實收保費達137.4億元，年增63.96％；壽險FYC（首年佣金）成長40.1％，為連續四年維持四成以上成長動能。展望2026年，磊山設定新契約保費目標為180億元、且新增夥伴以700人為目標，聚焦專家團隊與家族辦公室布局。

行情波動加大可善用權證操作 元大權證開春送好禮

迎馬年開春大吉，台股年後市場資金熱鬧回籠，全球股市投資行情再起。在科技題材輪動、AI應用持續發燒，以及國際政策動向牽動盤勢之下，年後行情波動加大，投資人更需要靈活、有效率的投資工具。元大證券看準投資人需求，特別推出「元大權證買進滿額月月抽獎」活動，鼓勵投資人透過權證商品靈活布局新春行情，把握市場波動帶來的投資機會，同時還有機會月月抽中88,000元禮券。

