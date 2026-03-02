聽新聞
市場避險情緒升！新台幣終結連4升 單日大貶1.8角、收31.431元
受美伊衝突升溫影響，市場避險情緒全面升高，新台幣今（2）日走貶，終場收在31.431元，貶值1.8角，貶幅0.58%，終結連4升，全天成交金額約17.48億美元，匯市明顯呈現美元偏強格局。
匯銀主管表示，中東情勢緊張使國際資金轉向美元資產，加上油價可能波動推升通膨預期，美元指數維持高檔震盪，帶動亞洲貨幣普遍走弱，新台幣也難以獨強。今日盤中美元買盤明顯優於賣盤，進口商及部分避險需求進場布局，出口商拋匯相對保守，推升匯價一路走低。
台股加權指數收黑，電子權值股走弱，外資偏向調節部位，資金流出壓力也反映在匯市表現。匯銀主管指出，股匯市連動明顯，當國際風險事件升溫時，外資操作往往偏向降低新興市場曝險，短線新台幣仍偏弱整理。
展望後市，匯銀主管認為，若地緣政治風險未明顯降溫，美元需求短期內仍具支撐，新台幣不排除貶到31.5元，若美伊衝突擴大，也可能再現32元。
