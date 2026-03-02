市場避險情緒升！新台幣終結連4升 單日大貶1.8角、收31.431元

美伊戰爭爆發引發市場震盪，玉山金（2884）董事長黃男州今表示，戰爭發生以後當然股市會有點震盪，但看起來影響並不是很大，因為速度可能會很快，美國第一天就把最主要想一網打盡對象完成，不過「其實戰爭開始容易，但結束才是難」。

2026-03-02 16:32