美伊戰爭釀市場震盪「但影響不大」 玉山金董座：後續觀察這理論是否發生

美伊戰爭爆發引發市場震盪，玉山金（2884）董事長黃男州今表示，戰爭發生以後當然股市會有點震盪，但看起來影響並不是很大，因為速度可能會很快，美國第一天就把最主要想一網打盡對象完成，不過「其實戰爭開始容易，但結束才是難」。

玉山銀行2日攜手KPMG安侯建業會計師事務所（KPMG Taiwan）發布《2026臺灣高資產顧客財富管理與傳承調研報告》。對於美伊戰爭情勢，黃男州會後受訪表示，美國沒有想占領土地的野心，而是期望讓這個地區能夠進入政府管理有效、且朝向較自由民主的方向。從委內瑞拉的例子可以看出，他認為對伊朗應該也是如此。

不過，黃男州提到現在需觀察伊朗後續反應態度，畢竟伊朗認為自己是中東最強盛的國家，當然要有反應。所以現在是一個觀察期：所謂的「聖戰理論」會發生嗎？所謂的聖戰就是凡為阿拉所留的每一顆血都是珍珠，這很可怕，可能導致許多莫名恐攻出現，如果發生此狀況就很危險，但如果是朝向協商成立新政府或承諾核武不再發展，較屬正向，所以這一兩天或這周有可能是重要關鍵，美國也說本周整體軍事力量仍會持續投入。

黃男州觀察，高資產客戶近期思考的幾個點包括整個世界經濟發展局勢變化、地緣政治是否有影響，最後為有關稅制問題，因為前陣子有所謂全球最低稅制，很多國家都在改變稅制。

玉山銀行個人金融事業總處私人銀行處長陳俞如指出，短期內市場波動，資金會湧入避險性資產及貨幣，如美債、日圓、瑞士法郎、黃金等。至於油價，她強調尚須觀察，伊朗雖是產油大國，排名世界第四大，但目前世界整體石油呈現供過於求狀況，長期要影響全球油價機率較小。