快訊

亞馬遜阿聯資料中心遭不明物體擊中斷線 疑似遭美伊戰火波及

中職／4年前冷血殺害岳父 曾中職出賽2場大聯盟洋投遭判終身監禁

外資「三管齊下」大賣0050、台積電與009816 台股竟守住35,000點

聽新聞
0:00 / 0:00

美伊戰爭釀市場震盪「但影響不大」 玉山金董座：後續觀察這理論是否發生

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
玉山銀行2日攜手KPMG安侯建業會計師事務所（KPMG Taiwan）發布《2026臺灣高資產顧客財富管理與傳承調研報告》，董事長黃男州致詞。林勁傑／攝影
玉山銀行2日攜手KPMG安侯建業會計師事務所（KPMG Taiwan）發布《2026臺灣高資產顧客財富管理與傳承調研報告》，董事長黃男州致詞。林勁傑／攝影

美伊戰爭爆發引發市場震盪，玉山金（2884）董事長黃男州今表示，戰爭發生以後當然股市會有點震盪，但看起來影響並不是很大，因為速度可能會很快，美國第一天就把最主要想一網打盡對象完成，不過「其實戰爭開始容易，但結束才是難」。

玉山銀行2日攜手KPMG安侯建業會計師事務所（KPMG Taiwan）發布《2026臺灣高資產顧客財富管理與傳承調研報告》。對於美伊戰爭情勢，黃男州會後受訪表示，美國沒有想占領土地的野心，而是期望讓這個地區能夠進入政府管理有效、且朝向較自由民主的方向。從委內瑞拉的例子可以看出，他認為對伊朗應該也是如此。

不過，黃男州提到現在需觀察伊朗後續反應態度，畢竟伊朗認為自己是中東最強盛的國家，當然要有反應。所以現在是一個觀察期：所謂的「聖戰理論」會發生嗎？所謂的聖戰就是凡為阿拉所留的每一顆血都是珍珠，這很可怕，可能導致許多莫名恐攻出現，如果發生此狀況就很危險，但如果是朝向協商成立新政府或承諾核武不再發展，較屬正向，所以這一兩天或這周有可能是重要關鍵，美國也說本周整體軍事力量仍會持續投入。 

黃男州觀察，高資產客戶近期思考的幾個點包括整個世界經濟發展局勢變化、地緣政治是否有影響，最後為有關稅制問題，因為前陣子有所謂全球最低稅制，很多國家都在改變稅制。

玉山銀行個人金融事業總處私人銀行處長陳俞如指出，短期內市場波動，資金會湧入避險性資產及貨幣，如美債、日圓、瑞士法郎、黃金等。至於油價，她強調尚須觀察，伊朗雖是產油大國，排名世界第四大，但目前世界整體石油呈現供過於求狀況，長期要影響全球油價機率較小。

伊朗 財富管理 美國 地緣政治

延伸閱讀

藏富於民！玉山銀發表高資產客群調研報告12.4萬人掌握台灣46.1兆財富

美伊戰事 安聯投信聚焦這兩重點發展

美伊戰火嚇跌台股800點後急拉…郭哲榮：今年續看4萬點拉回趕緊找買點！

美伊戰事／塑化鏈受惠補庫存需求 中油、台塑化迎漲價契機

相關新聞

管制鬆綁…央行憂政策轉得太快 不利打炒房

記者藍鈞達、任珮云／台北報導

市場避險情緒升！新台幣終結連4升 單日大貶1.8角、收31.431元

受美伊衝突升溫影響，市場避險情緒全面升高，新台幣今（2）日走貶，終場收在31.431元，貶值1.8角，貶幅0.58%，終結連4升，全天成交金額約17.48億美元，匯市明顯呈現美元偏強格局。

美伊戰爭釀市場震盪「但影響不大」 玉山金董座：後續觀察這理論是否發生

美伊戰爭爆發引發市場震盪，玉山金（2884）董事長黃男州今表示，戰爭發生以後當然股市會有點震盪，但看起來影響並不是很大，因為速度可能會很快，美國第一天就把最主要想一網打盡對象完成，不過「其實戰爭開始容易，但結束才是難」。

受中東衝突波擊…海空運保險、兵險費率恐大幅上揚 旅平險理賠界線一次看

2026年2月底中東地區爆發武裝衝突，戰火波及全球能源運輸要道荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）及周邊領空，不僅牽動國際油市與航運安全，也使海上與航空保險風險急遽升高。保險業者指出，隨著戰事升溫，海空運兵險費率可能大幅調整，甚至出現拒保情形；同時，中東多處機場營運受阻，航班取消與延誤頻傳，導致部分旅客行程被迫變更或滯留海外，引發旅遊保險理賠爭議。

磊山保經2025年實收保費年增六成 林世德：今年有三大市場機會點

磊山保經2日公布2025年營運成果，揭露2025年實收保費達137.4億元，年增63.96％；壽險FYC（首年佣金）成長40.1％，為連續四年維持四成以上成長動能。展望2026年，磊山設定新契約保費目標為180億元、且新增夥伴以700人為目標，聚焦專家團隊與家族辦公室布局。

行情波動加大可善用權證操作 元大權證開春送好禮

迎馬年開春大吉，台股年後市場資金熱鬧回籠，全球股市投資行情再起。在科技題材輪動、AI應用持續發燒，以及國際政策動向牽動盤勢之下，年後行情波動加大，投資人更需要靈活、有效率的投資工具。元大證券看準投資人需求，特別推出「元大權證買進滿額月月抽獎」活動，鼓勵投資人透過權證商品靈活布局新春行情，把握市場波動帶來的投資機會，同時還有機會月月抽中88,000元禮券。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。