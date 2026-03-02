快訊

台企銀前董座劉佩真涉詐領薪資獎金86萬 內部居家辦公相關辦法成關鍵

被伊朗報復攻擊？科威特國防部：幾架美軍戰機墜落 飛官生還

綠營誰戰蔣萬安？非王世堅、鄭麗君、賈永婕...北市操盤手點名「他」

聽新聞
0:00 / 0:00

元大權證開春好禮 月月抽88,000元禮券

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
迎馬年開春大吉，買元大權證滿額月月抽88,000元禮券。 權證為高槓桿投資商品，有機會在短期間獲得極高報酬或蒙受權利金的損失，購買前請先了解相關風險及詳閱公開說明書。元大證券／提供
迎馬年開春大吉，買元大權證滿額月月抽88,000元禮券。 權證為高槓桿投資商品，有機會在短期間獲得極高報酬或蒙受權利金的損失，購買前請先了解相關風險及詳閱公開說明書。元大證券／提供

迎馬年開春大吉，台股年後市場資金熱鬧回籠，全球股市投資行情再起。在科技題材輪動、AI應用持續發燒，以及國際政策動向牽動盤勢之下，年後行情波動加大，投資人更需要靈活、有效率的投資工具。元大證券看準投資人需求，特別推出「元大權證買進滿額月月抽獎」活動，鼓勵投資人透過權證商品靈活布局新春行情，把握市場波動帶來的投資機會，同時還有機會月月抽中新臺幣88,000元禮券

元大證券客戶於活動期間「買進元大權證」達金額門檻，就有機會參加當月雙重好康抽獎，每個月都有機會中獎。好康一、買滿萬元參加獎：當月買進元大權證滿新臺幣1萬元，即可獲得超商禮券新臺幣200元抽獎機會1次，每月300名。

好康二、買滿三萬元抽大獎：當月買進元大權證每滿新臺幣3萬元，即可獲得當月新臺幣88,000元禮券大獎抽獎機會1次，每人每月最高50次抽獎機會。活動期間搶先登入活動官網，自登入當月起於各活動月份獲得的抽獎機會，都將以2倍計算，不受上開抽獎機會上限限制，愈早登入中獎機會愈高。活動至8月31日止，詳細活動辦法請見元大權證活動官網。

元大證券溫馨提醒投資人，權證具備小資金、高槓桿、多空皆宜等特性，特別適合在年後震盪盤勢使用。不論是掌握短線題材、或放大趨勢操作，權證都是投資人提升資金運用效率的好幫手。元大證券長期深耕權證市場，提供標的選擇多元與良好的流動性，致力於追求與投資人共創雙贏，以實現「元大權證隱波不降 大挺你的獲利」的經營理念，持續努力提供良好之權證造市品質，並堅持「隱波不降」，讓每一位投資人都能在友善且公開、透明的交易環境下安心投資。

元大 禮券 投資人

延伸閱讀

7-ELEVEN 賣貨便吸近700萬賣家 生日慶免運券天天送

台股上市櫃將公布今年股利 統一00939今年來含息報酬率逾14%

獲利入袋後 善用兩招錢滾錢

台股正熱…融資買股 專家：3招控管風險

相關新聞

管制鬆綁…央行憂政策轉得太快 不利打炒房

記者藍鈞達、任珮云／台北報導

受中東衝突波擊…海空運保險、兵險費率恐大幅上揚 旅平險理賠界線一次看

2026年2月底中東地區爆發武裝衝突，戰火波及全球能源運輸要道荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）及周邊領空，不僅牽動國際油市與航運安全，也使海上與航空保險風險急遽升高。保險業者指出，隨著戰事升溫，海空運兵險費率可能大幅調整，甚至出現拒保情形；同時，中東多處機場營運受阻，航班取消與延誤頻傳，導致部分旅客行程被迫變更或滯留海外，引發旅遊保險理賠爭議。

遠雄人壽「金險獎」開放AI與多族群語言創作 翻轉校園風險教育新高度

全台大學院校具指標性的創意賽事─遠雄人壽（5859）「金險獎」邁入第八年，多年來深耕風險教育，已成為大學師生推薦、展現跨域創作力的重要平台。今年賽事首度突破語言限制，廣邀國語、台語、客語、原住民語及新住民語等多語系人才參與影音創作，以更貼近生活的方式傳遞「需要 提前準備」的核心理念。

遠東銀聯手國際級銀行 籌組印度 Piramal Finance 4億美元聯貸案

遠東銀行（2845）耕耘國際聯貸市場再創佳績，與德意志銀行（Deutsche Bank AG）、三井住友銀行（SMBC）、星展銀行（DBS Bank）及Axis Bank等全球與當地知名金融機構，共同承銷與主辦印度指標性非銀行金融機構（NBFC）Piramal Finance總金額達4億美元的海外商業借款（ECB）聯貸案。並於日前在台北成功舉辦聯貸銀行團說明會（Roadshow）。

惠譽信評：經濟不確定性下降支撐台灣銀行業的中小企業放款品質

國際評級機構惠譽信評預期，台灣銀行業的中小企業（SME）放款品質將維持穩健，主要受惠於1月台美貿易協議後宏觀經濟不確定性有所降低。較穩定的經濟環境可望提升企業與消費者信心，進而有利於銀行的資產品質。而較低的失業率與具韌性的內需將支撐中小企業的獲利能力及其還款能力。

藏富於民！玉山銀發表高資產客群調研報告12.4萬人掌握台灣46.1兆財富

玉山銀行2日攜手KPMG安侯建業會計師事務所（KPMG Taiwan）發布《2026臺灣高資產顧客財富管理與傳承調研報告》，為目前國內同類型研究中規模最大之調查。玉山以「家業傳承」為主題，深入探討全球經濟震盪、地緣政治風險與稅務環境變化下，臺灣高資產顧客的財富管理現況、資產配置策略與家族傳承需求，並歸納出四大面向之發展趨勢：跨境增值、主動傳承、跨代賦權與對家族治理的重視。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。