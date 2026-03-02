保誠人壽啟動2026年度儲備幹部計畫 迎戰 AI 世代的人才轉型

在AI人工智慧熱潮與自動化快速重塑金融保險產業的當下，企業對人才的期待也正發生根本性的轉變。保誠人壽長期深耕台灣市場，持續結合在地洞察與集團國際資源，推動保險服務與組織能力的進化。保誠人壽正式啟動2026年「Explore Today, Lead Tomorrow」儲備幹部（MA）招募計畫，以更貼近AI世代的培育思維，延攬具潛力的8位Gen Z人才，打造不被單一職能定義的跨界新星。

不同於傳統以單一專業養成的儲備幹部制度，保誠MA計畫強調「實戰導向」與「跨域整合」。計畫為期24個月，涵蓋台灣與海外市場歷練，透過高密度的部門輪調與專案參與，協助MA 在真實業務場景中累積經驗，培養能結合商業思維、科技應用與市場洞察的複合型能力。

2026年度保誠人壽儲備幹部招募計畫聚焦七大關鍵領域，包括：商品精算、財務策略、客戶體驗、創新暨策略發展、行銷、AI 應用科技、以及通路業務發展，預計招募具研究所背景的應屆畢業生或工作經驗2年以下之人才。

面對AI技術對金融服務模式帶來的深刻影響，保誠人壽積極導入大數據分析與數位科技，優化客戶旅程體驗，除了將AI應用落實在每位同仁的業務中，且推動多項AI創新專案，MA將有機會實際參與AI應用與跨部門專案，從問題定義到解決方案落地，親身體驗數位金融時代的轉型現場，發揮具影響力的角色。

為協助MA快速建立全局視角，保誠人壽安排高階主管擔任導師，定期進行一對一指導與回饋，並提供與總經理及管理團隊交流的機會，協助MA理解組織策略與決策邏輯。同時，透過跨國交流活動，與不同市場的專業團隊互動，拓展國際視野與跨文化溝通能力。

此外，MA能夠視自身興趣參與創新專案實作（Better Ways of Working, BWoW計畫），在高度不確定的專案環境中，以設計思考的角度培養創新思維、應變能力與專案負責人的管理職能，為未來領導角色奠定基礎。

完成18個月的台灣實務訓練後，MA能夠前往保誠集團海外據點，進行為期6個月的跨國輪調。透過實際參與不同市場的業務運作與管理模式，從多元文化與法規環境中加強專業視角，全面提升跨市場協作與國際競爭力。

在創新暨策略發展系統、目前於新加坡輪調的 MA 林詠儒表示：「在保誠人壽，我有機會近距離理解高層的策略思維，甚至確認自己的專案方向是否與公司整體策略一致，這樣的經驗十分難得。此次在新加坡輪調，也讓我觀察到在不同國家法令環境、消費習慣與文化背景之下，決策邏輯如何層層影響商品與服務的發展方向。這樣的跨市場視角，大幅提升了我在規劃與執行專案時的整體思維能力。」

保誠人壽相信，人才的長期成長來自於被信任、被支持的工作環境。公司推動混合辦公模式（Hybrid Working Model），在明確原則下提供彈性，重視成果導向與跨部門協作。同時，提供優於法規的休假制度，包括額外特休、生日假等，並設有集團每年固定的「Recharge Day（充電日）」，支持員工在高效投入之餘，也能照顧身心健康，實踐Work-Life Blend。

此外，保誠人壽提供每年12天志工假，鼓勵員工參與志工服務與社會回饋，將企業永續與個人價值緊密連結，打造兼具影響力與溫度的組織文化。

保誠人壽「Explore Today, Lead Tomorrow 2026 MA儲備幹部計畫」自即日起至2026年3月31日止，誠摯歡迎中英文流利，並擁有國內外研究所以上學歷的應屆畢業生，或具兩年以下工作經驗之社會新鮮人踴躍報名，相關職缺詳情請參考104招募頁面。此外，保誠人壽將於2026年3月7日參與「臺大徵才博覽會」，歡迎親臨保誠人壽攤位，了解更多相關資訊及職涯發展機會。