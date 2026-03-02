快訊

保誠人壽啟動2026年度儲備幹部計畫 迎戰 AI 世代的人才轉型

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

在AI人工智慧熱潮與自動化快速重塑金融保險產業的當下，企業對人才的期待也正發生根本性的轉變。保誠人壽長期深耕台灣市場，持續結合在地洞察與集團國際資源，推動保險服務與組織能力的進化。保誠人壽正式啟動2026年「Explore Today, Lead Tomorrow」儲備幹部（MA）招募計畫，以更貼近AI世代的培育思維，延攬具潛力的8位Gen Z人才，打造不被單一職能定義的跨界新星。

不同於傳統以單一專業養成的儲備幹部制度，保誠MA計畫強調「實戰導向」與「跨域整合」。計畫為期24個月，涵蓋台灣與海外市場歷練，透過高密度的部門輪調與專案參與，協助MA 在真實業務場景中累積經驗，培養能結合商業思維、科技應用與市場洞察的複合型能力。

2026年度保誠人壽儲備幹部招募計畫聚焦七大關鍵領域，包括：商品精算、財務策略、客戶體驗、創新暨策略發展、行銷、AI 應用科技、以及通路業務發展，預計招募具研究所背景的應屆畢業生或工作經驗2年以下之人才。

面對AI技術對金融服務模式帶來的深刻影響，保誠人壽積極導入大數據分析與數位科技，優化客戶旅程體驗，除了將AI應用落實在每位同仁的業務中，且推動多項AI創新專案，MA將有機會實際參與AI應用與跨部門專案，從問題定義到解決方案落地，親身體驗數位金融時代的轉型現場，發揮具影響力的角色。

為協助MA快速建立全局視角，保誠人壽安排高階主管擔任導師，定期進行一對一指導與回饋，並提供與總經理及管理團隊交流的機會，協助MA理解組織策略與決策邏輯。同時，透過跨國交流活動，與不同市場的專業團隊互動，拓展國際視野與跨文化溝通能力。

此外，MA能夠視自身興趣參與創新專案實作（Better Ways of Working, BWoW計畫），在高度不確定的專案環境中，以設計思考的角度培養創新思維、應變能力與專案負責人的管理職能，為未來領導角色奠定基礎。

完成18個月的台灣實務訓練後，MA能夠前往保誠集團海外據點，進行為期6個月的跨國輪調。透過實際參與不同市場的業務運作與管理模式，從多元文化與法規環境中加強專業視角，全面提升跨市場協作與國際競爭力。

在創新暨策略發展系統、目前於新加坡輪調的 MA 林詠儒表示：「在保誠人壽，我有機會近距離理解高層的策略思維，甚至確認自己的專案方向是否與公司整體策略一致，這樣的經驗十分難得。此次在新加坡輪調，也讓我觀察到在不同國家法令環境、消費習慣與文化背景之下，決策邏輯如何層層影響商品與服務的發展方向。這樣的跨市場視角，大幅提升了我在規劃與執行專案時的整體思維能力。」

保誠人壽相信，人才的長期成長來自於被信任、被支持的工作環境。公司推動混合辦公模式（Hybrid Working Model），在明確原則下提供彈性，重視成果導向與跨部門協作。同時，提供優於法規的休假制度，包括額外特休、生日假等，並設有集團每年固定的「Recharge Day（充電日）」，支持員工在高效投入之餘，也能照顧身心健康，實踐Work-Life Blend。

此外，保誠人壽提供每年12天志工假，鼓勵員工參與志工服務與社會回饋，將企業永續與個人價值緊密連結，打造兼具影響力與溫度的組織文化。

保誠人壽「Explore Today, Lead Tomorrow 2026 MA儲備幹部計畫」自即日起至2026年3月31日止，誠摯歡迎中英文流利，並擁有國內外研究所以上學歷的應屆畢業生，或具兩年以下工作經驗之社會新鮮人踴躍報名，相關職缺詳情請參考104招募頁面。此外，保誠人壽將於2026年3月7日參與「臺大徵才博覽會」，歡迎親臨保誠人壽攤位，了解更多相關資訊及職涯發展機會。

相關新聞

管制鬆綁…央行憂政策轉得太快 不利打炒房

記者藍鈞達、任珮云／台北報導

受中東衝突波擊…海空運保險、兵險費率恐大幅上揚 旅平險理賠界線一次看

2026年2月底中東地區爆發武裝衝突，戰火波及全球能源運輸要道荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）及周邊領空，不僅牽動國際油市與航運安全，也使海上與航空保險風險急遽升高。保險業者指出，隨著戰事升溫，海空運兵險費率可能大幅調整，甚至出現拒保情形；同時，中東多處機場營運受阻，航班取消與延誤頻傳，導致部分旅客行程被迫變更或滯留海外，引發旅遊保險理賠爭議。

遠雄人壽「金險獎」開放AI與多族群語言創作 翻轉校園風險教育新高度

全台大學院校具指標性的創意賽事─遠雄人壽（5859）「金險獎」邁入第八年，多年來深耕風險教育，已成為大學師生推薦、展現跨域創作力的重要平台。今年賽事首度突破語言限制，廣邀國語、台語、客語、原住民語及新住民語等多語系人才參與影音創作，以更貼近生活的方式傳遞「需要 提前準備」的核心理念。

遠東銀聯手國際級銀行 籌組印度 Piramal Finance 4億美元聯貸案

遠東銀行（2845）耕耘國際聯貸市場再創佳績，與德意志銀行（Deutsche Bank AG）、三井住友銀行（SMBC）、星展銀行（DBS Bank）及Axis Bank等全球與當地知名金融機構，共同承銷與主辦印度指標性非銀行金融機構（NBFC）Piramal Finance總金額達4億美元的海外商業借款（ECB）聯貸案。並於日前在台北成功舉辦聯貸銀行團說明會（Roadshow）。

惠譽信評：經濟不確定性下降支撐台灣銀行業的中小企業放款品質

國際評級機構惠譽信評預期，台灣銀行業的中小企業（SME）放款品質將維持穩健，主要受惠於1月台美貿易協議後宏觀經濟不確定性有所降低。較穩定的經濟環境可望提升企業與消費者信心，進而有利於銀行的資產品質。而較低的失業率與具韌性的內需將支撐中小企業的獲利能力及其還款能力。

藏富於民！玉山銀發表高資產客群調研報告12.4萬人掌握台灣46.1兆財富

玉山銀行2日攜手KPMG安侯建業會計師事務所（KPMG Taiwan）發布《2026臺灣高資產顧客財富管理與傳承調研報告》，為目前國內同類型研究中規模最大之調查。玉山以「家業傳承」為主題，深入探討全球經濟震盪、地緣政治風險與稅務環境變化下，臺灣高資產顧客的財富管理現況、資產配置策略與家族傳承需求，並歸納出四大面向之發展趨勢：跨境增值、主動傳承、跨代賦權與對家族治理的重視。

