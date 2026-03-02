遠雄人壽「金險獎」開放AI與多族群語言創作 翻轉校園風險教育新高度

全台大學院校具指標性的創意賽事─遠雄人壽（5859）「金險獎」邁入第八年，多年來深耕風險教育，已成為大學師生推薦、展現跨域創作力的重要平台。今年賽事首度突破語言限制，廣邀國語、台語、客語、原住民語及新住民語等多語系人才參與影音創作，以更貼近生活的方式傳遞「需要 提前準備」的核心理念。

調查顯示，20至29歲的年輕族群中，超過六成自認金融知識不足，為提升青年對風險議題的敏感度並避免落入金融詐騙陷阱，遠雄人壽持續透過「金險獎」，鼓勵大學生將金融概念轉化為符合青年語彙的創意表現。學生在創作單曲、影片或動畫的過程中，不僅能內化「未雨綢繆」的風險意識，也能從日常生活重新檢視潛藏風險，讓風險教育不再艱澀。

今年活動比照金曲獎、金馬獎等專業規格，全面開放國語、台語、客語、原住民語及新住民語等多語系參賽，展現金融普惠共融特色，同時因應數位創作趨勢，設置「AI金曲組」與「影音動畫組」，讓參賽者可運用AI工具輔助創作，將抽象的風險概念轉化為具商業水準與情感張力的影音作品。

為確保賽事專業公正及創新疊加性，今年邀集保險金融、數位創作及AI領域等重量級專家組成跨界評審團，包括淡江大學風險管理與保險學系副教授郝充仁、台中科技大學保險金融管理系副教授曾耀鋒、臺藝大影音創作與數位媒體產業研究所所長單文婷，並邀請金曲獎製作人林尚德、AI音樂專家蔡明耀以及跨界創作導演廖哲毅共同參與評選，融合各方專業視角，鼓勵參賽學子在競賽中習得技能與經驗累積，期對未來的學習與工作前景大有裨益，並對個人成長和發展具有重要意義。

本次徵件自即日起至2026年6月5日止，共設24個獎項、總獎金35萬元。遠雄人壽期盼透過「金險獎」，持續提升年輕世代的金融素養，將風險管理化為守護未來生活的實質力量。