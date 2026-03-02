快訊

受中東衝突波擊…海空運保險、兵險費率恐大幅上揚 旅平險理賠界線一次看

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
伊朗首都德黑蘭2月28日遭美國和以色列攻擊後，部分建築被毀、冒出濃煙。（法新社）
2026年2月底中東地區爆發武裝衝突，戰火波及全球能源運輸要道荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）及周邊領空，不僅牽動國際油市與航運安全，也使海上與航空保險風險急遽升高。保險業者指出，隨著戰事升溫，海空運兵險費率可能大幅調整，甚至出現拒保情形；同時，中東多處機場營運受阻，航班取消與延誤頻傳，導致部分旅客行程被迫變更或滯留海外，引發旅遊保險理賠爭議。

針對商貿業者與海外旅客關心的保障問題，產險業界提出三大重點說明。

首先在航運實務面，荷姆茲海峽為全球約兩成石油運輸必經航道，一旦區域安全惡化，航運風險立即反映於保險市場。產險公會指出，依過往國際衝突經驗，行經高風險海域的船舶，其船體兵險費率通常將明顯調升，部分案件甚至可能不予承保。此外，隨戰事擴大，貨物運輸保險與航空兵險費率亦可能同步上揚。

業者進一步說明，國內產險公司兵險承保能力高度仰賴國際再保險市場，一旦再保險人提高報價或縮減承保額度，前端保費勢必跟進調整，企業須提前做好物流成本波動的心理準備。

其次在旅遊保險方面，理賠關鍵在於旅客是否「已通過海關出境」。保險業者表示，旅程更改保險金是否啟動，主要以被保險人所在地為判定基準。若旅客已離開中華民國海關並身處海外，因戰爭因素導致行程被迫變更，保險公司可依契約賠付新增交通費用；但若旅客尚未出境，即使抵達機場仍未通關，則無法啟動理賠機制，須向航空公司申請退改票。

第三，在理賠實務上，「戰爭」屬於財產保險中的典型除外責任。依現行旅遊不便險條款，多數如班機延誤、旅程取消或行李損失等項目，若直接肇因於戰爭、武裝衝突或內亂，原則上皆不在理賠範圍內。僅有部分保單針對旅程更改設有例外條款，將海外旅行期間發生戰爭列為承保事故。

產險公會提醒，旅遊保險並非全面保障工具，尤其面對戰爭等巨災事件時，契約限制相當明確，民眾不宜誤解保障範圍。

面對當前局勢，產險業提出兩項建議。在水險方面，貨主與航商應即時與保險公司或顧問聯繫，掌握最新兵險報價，並評估改道航行的成本與風險效益；在旅遊方面，民眾應密切留意外交部旅遊警示資訊，理解戰爭因素導致的航班延誤，多數情況下並非保險可補償範圍。目前中東多國領空關閉，保險無法補償因戰爭導致的航程延誤損失。

