遠東銀聯手國際級銀行 籌組印度 Piramal Finance 4億美元聯貸案

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
遠東商銀深耕國際聯貸市場，籌組印度指標性NBFC (非銀行金融機構) Piramal Finance 聯貸案。右四為遠東商銀總經理林建忠、右二為遠東商銀法人金融事業群副總經理季正華。業者／提供
遠東商銀深耕國際聯貸市場，籌組印度指標性NBFC (非銀行金融機構) Piramal Finance 聯貸案。右四為遠東商銀總經理林建忠、右二為遠東商銀法人金融事業群副總經理季正華。業者／提供

遠東銀行（2845）耕耘國際聯貸市場再創佳績，與德意志銀行（Deutsche Bank AG）、三井住友銀行（SMBC）、星展銀行（DBS Bank）及Axis Bank等全球與當地知名金融機構，共同承銷與主辦印度指標性非銀行金融機構（NBFC）Piramal Finance總金額達4億美元的海外商業借款（ECB）聯貸案。並於日前在台北成功舉辦聯貸銀行團說明會（Roadshow）。

為了展現對台灣金融市場的高度重視，Piramal Finance執行長Jairam Sridharan特別帶隊進行為期三天的訪台行程。在台期間，執行長不僅親自出席2月25日於台北舉行的聯貸銀行團說明會，更與多家台灣指標性銀行進行會晤，親自向本地金融圈闡述該公司策略與未來成長藍圖。

遠東銀近年持續積極拓展海外業務，並響應新南向政策的布局趨勢。遠東銀行法人金融事業群副總季正華表示，印度作為新南向市場的重要核心，其優質企業的資金需求正是遠東銀發揮跨境金融實力的最佳舞台。而本次參與承銷Piramal Finance計4億美元聯貸案，不僅協助該公司取得長期穩定的資金來源，也展現遠東銀新南向市場的深耕成果。

Piramal Finance近期亮眼的營運成長與轉型成效，穩健體質獲國際市場認可。根據其最近期財報，受惠於近年積極轉型至零售金融的策略，公司2025年第4季稅後淨利大幅成長940%，達到40.1億盧比（約新臺幣13億元）。此外，其資產管理規模（AUM）也繳出年增23%、達到9,669億盧比（約新臺幣3,050億元）的優異績效。

Piramal Finance也正積極重塑其商業模式，目標為資產管理規模於2028年第1季前翻倍提升至1.5兆盧比。在擴張零售版圖的同時，該公司依然保持強健的財務體質，近期甫獲知名信評機構CRISIL將其長期債務評為AA+/穩定，標普全球評級調升至BB/穩定。

遠東銀行表示，本次台北Roadshow的圓滿成功及4億美元聯貸案的順利推進，不僅幫助Piramal Finance加速國際化布局，也展現遠東銀拓展亞洲金融市場、主導國際大型跨境聯貸案的堅強實力與卓越眼光。

相關新聞

管制鬆綁…央行憂政策轉得太快 不利打炒房

記者藍鈞達、任珮云／台北報導

受中東衝突波擊…海空運保險、兵險費率恐大幅上揚 旅平險理賠界線一次看

2026年2月底中東地區爆發武裝衝突，戰火波及全球能源運輸要道荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）及周邊領空，不僅牽動國際油市與航運安全，也使海上與航空保險風險急遽升高。保險業者指出，隨著戰事升溫，海空運兵險費率可能大幅調整，甚至出現拒保情形；同時，中東多處機場營運受阻，航班取消與延誤頻傳，導致部分旅客行程被迫變更或滯留海外，引發旅遊保險理賠爭議。

遠雄人壽「金險獎」開放AI與多族群語言創作 翻轉校園風險教育新高度

全台大學院校具指標性的創意賽事─遠雄人壽（5859）「金險獎」邁入第八年，多年來深耕風險教育，已成為大學師生推薦、展現跨域創作力的重要平台。今年賽事首度突破語言限制，廣邀國語、台語、客語、原住民語及新住民語等多語系人才參與影音創作，以更貼近生活的方式傳遞「需要 提前準備」的核心理念。

遠東銀聯手國際級銀行 籌組印度 Piramal Finance 4億美元聯貸案

遠東銀行（2845）耕耘國際聯貸市場再創佳績，與德意志銀行（Deutsche Bank AG）、三井住友銀行（SMBC）、星展銀行（DBS Bank）及Axis Bank等全球與當地知名金融機構，共同承銷與主辦印度指標性非銀行金融機構（NBFC）Piramal Finance總金額達4億美元的海外商業借款（ECB）聯貸案。並於日前在台北成功舉辦聯貸銀行團說明會（Roadshow）。

惠譽信評：經濟不確定性下降支撐台灣銀行業的中小企業放款品質

國際評級機構惠譽信評預期，台灣銀行業的中小企業（SME）放款品質將維持穩健，主要受惠於1月台美貿易協議後宏觀經濟不確定性有所降低。較穩定的經濟環境可望提升企業與消費者信心，進而有利於銀行的資產品質。而較低的失業率與具韌性的內需將支撐中小企業的獲利能力及其還款能力。

藏富於民！玉山銀發表高資產客群調研報告12.4萬人掌握台灣46.1兆財富

玉山銀行2日攜手KPMG安侯建業會計師事務所（KPMG Taiwan）發布《2026臺灣高資產顧客財富管理與傳承調研報告》，為目前國內同類型研究中規模最大之調查。玉山以「家業傳承」為主題，深入探討全球經濟震盪、地緣政治風險與稅務環境變化下，臺灣高資產顧客的財富管理現況、資產配置策略與家族傳承需求，並歸納出四大面向之發展趨勢：跨境增值、主動傳承、跨代賦權與對家族治理的重視。

