遠東銀聯手國際級銀行 籌組印度 Piramal Finance 4億美元聯貸案

遠東銀行（2845）耕耘國際聯貸市場再創佳績，與德意志銀行（Deutsche Bank AG）、三井住友銀行（SMBC）、星展銀行（DBS Bank）及Axis Bank等全球與當地知名金融機構，共同承銷與主辦印度指標性非銀行金融機構（NBFC）Piramal Finance總金額達4億美元的海外商業借款（ECB）聯貸案。並於日前在台北成功舉辦聯貸銀行團說明會（Roadshow）。

為了展現對台灣金融市場的高度重視，Piramal Finance執行長Jairam Sridharan特別帶隊進行為期三天的訪台行程。在台期間，執行長不僅親自出席2月25日於台北舉行的聯貸銀行團說明會，更與多家台灣指標性銀行進行會晤，親自向本地金融圈闡述該公司策略與未來成長藍圖。

遠東銀近年持續積極拓展海外業務，並響應新南向政策的布局趨勢。遠東銀行法人金融事業群副總季正華表示，印度作為新南向市場的重要核心，其優質企業的資金需求正是遠東銀發揮跨境金融實力的最佳舞台。而本次參與承銷Piramal Finance計4億美元聯貸案，不僅協助該公司取得長期穩定的資金來源，也展現遠東銀新南向市場的深耕成果。

Piramal Finance近期亮眼的營運成長與轉型成效，穩健體質獲國際市場認可。根據其最近期財報，受惠於近年積極轉型至零售金融的策略，公司2025年第4季稅後淨利大幅成長940%，達到40.1億盧比（約新臺幣13億元）。此外，其資產管理規模（AUM）也繳出年增23%、達到9,669億盧比（約新臺幣3,050億元）的優異績效。

Piramal Finance也正積極重塑其商業模式，目標為資產管理規模於2028年第1季前翻倍提升至1.5兆盧比。在擴張零售版圖的同時，該公司依然保持強健的財務體質，近期甫獲知名信評機構CRISIL將其長期債務評為AA+/穩定，標普全球評級調升至BB/穩定。

遠東銀行表示，本次台北Roadshow的圓滿成功及4億美元聯貸案的順利推進，不僅幫助Piramal Finance加速國際化布局，也展現遠東銀拓展亞洲金融市場、主導國際大型跨境聯貸案的堅強實力與卓越眼光。