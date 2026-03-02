聽新聞
惠譽信評：經濟不確定性下降支撐台灣銀行業的中小企業放款品質
國際評級機構惠譽信評預期，台灣銀行業的中小企業（SME）放款品質將維持穩健，主要受惠於1月台美貿易協議後宏觀經濟不確定性有所降低。較穩定的經濟環境可望提升企業與消費者信心，進而有利於銀行的資產品質。而較低的失業率與具韌性的內需將支撐中小企業的獲利能力及其還款能力。
台灣中小企業多以內需市場為主，2024年約有90%的銷售額來自國內。穩健的國內消費使中小企業的逾放比率在各景氣循環中維持在低的水準，惠譽預期此趨勢將延續。
惠譽預期2026年與2027年中小企業的放款成長將大致與整體銀行業放款的成長步調一致。大多數中小企業的融資用於營運資金、技術升級及淨零轉型方案。截至2025年底，中小企業放款占國內銀行體系放款的26%。中小企業借款人主要分布於不動產、製造業、批發與零售，以及綠能等產業。
台灣銀行傾向優先承作擔保品覆蓋率較高的中小企業放款。中小企業90天逾期放款比率於2025年底降至0.2%；近年政府信用保證金額的違約率則維持在約1%。由於擔保品與政府保證的支撐，實際的信用損失仍保持在低的水準。
房價若呈現大幅下跌仍是主要風險之一，但這並非惠譽的基本情境。約30%的中小企業放款屬於不動產業，且有擔保的中小企業放款多以不動產作為擔保品。
