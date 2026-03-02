信評：台灣銀行業中小企業放款將穩健成長

台美對等貿易協定（ART）在2月中完成簽署，惠譽信評指出，由於不確定性降低，台灣銀行業對中小企業放款品質將維持穩健，預期今明兩年成長幅度將與整體銀行業放款步調一致。

針對美國關稅，行政院副院長鄭麗君上週表示，待與美方確認後，將會把台美對等貿易協定（ART）、台美投資合作備忘錄（MOU）與產業影響評估一併送交國會。

惠譽信評在最新報告「經濟不確定性下降支撐台灣銀行業的中小企業放款品質」中指出，受惠今年1月台美貿易協議後，宏觀經濟不確定性有所降低，台灣銀行業對中小企業（SME）放款品質將維持穩健，因為較穩定的經濟環境可望提升企業與消費者信心，進而有利於銀行的資產品質，且較低的失業率與具韌性的內需，將支撐中小企業的獲利能力及還款能力。

惠譽信評分析，台灣中小企業多以內需市場為主，2024年約有90%的銷售額來自國內。穩健的國內消費使中小企業的逾放比率在各景氣循環中維持在低的水準，預期此趨勢將延續。

放款成長方面，惠譽信評認為，預期2026年與2027年中小企業的放款成長將大致與整體銀行業放款的成長步調一致。

惠譽信評表示，大多數中小企業的融資用於營運資金、技術升級及淨零轉型方案。截至2025年底，中小企業放款占國內銀行體系放款的26%；借款人主要分布於不動產、製造業、批發與零售，以及綠能等產業。

惠譽信評表示，台灣銀行傾向優先承作擔保品覆蓋率較高的中小企業放款。中小企業90天逾期放款比率於2025年底降至0.2%；近年政府信用保證金額的違約率則維持在約1%。由於擔保品與政府保證的支撐，實際的信用損失仍保持在低的水準。

風險方面，惠譽信評說明，房價若呈現大幅下跌仍是主要風險之一，但這並非惠譽的基本情境。此外，約30%的中小企業放款屬於不動產業，且有擔保的中小企業放款多以不動產作為擔保品。