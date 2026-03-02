快訊

合庫人壽合庫年獸第四屆文創設計獎開跑

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

合庫人壽持續推動全國唯一以「生肖文創」為主題的設計賽事——第四屆「合庫人壽合庫年獸文創設計獎」正式登場。今年以羊年為主題，即日起至 5 月 31 日開放報名，邀請全國大專院校設計相關科系學生踴躍參與，透過創意設計實踐文化意象，促進工藝與產業融合。

自首屆舉辦以來，賽事已獲得設計院校高度響應，第三屆吸引 28 所大學、跨領域科系參與，收件數達 606 件。優秀作品不僅止於設計稿，更能量產成春節文創伴手禮，獲得市場好評。去年度首獎作品「飛黃騰達」以旋轉木馬為靈感，象徵幸福與好運，並成功轉化為具收藏與實用價值的陶瓷伴手禮。

合庫人壽總經理藍年紳指出，本屆賽事為鼓勵參賽者從羊年文化符號出發，發展可延伸應用的圖騰；文創商品類則擴大為自由創作，強調「羊年主題明確、商品化可行」。經專業評選後，優秀作品將於官方平台進行票選，首獎作品預計量產，除作為 2027 年春節紀念品外，亦將串聯企業端應用於相關產品，形成「設計—製造—市場」完整價值鏈。

本屆評審團由跨領域專家組成，涵蓋設計、品牌、文化創意與產業實務，並由合庫人壽代表共同參與。評選指標以「創意、主題美感、可製作性」為核心，並結合網路票選，確保作品兼具文化意涵與市場潛力。象藝創意總監袁世文表示，合庫人壽多年來投入資源扶植設計產業與地方創生，透過競賽建立教育與產業橋梁，讓學生創意能被量產，為傳統工藝注入新能量。

合庫人壽強調，企業除推動金融科技創新外，也長期以 ESG 精神支持文化與教育。近年更結合地方農業，推出具文化意涵與在地特色的年度伴手禮，展現創意與產業融合的多元應用。第四屆「合庫人壽合庫年獸文創設計獎」不僅是創意競賽，更是文化創意與在地產業合作的實踐平台，誠摯邀請全國設計新秀參與，共同打造文創與產業共好模式。

