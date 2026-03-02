富邦人壽、北富銀結合「校園友善周」 從校園著力提升識詐知能

響應「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0版」，富邦人壽、台北富邦銀行深化與臺中市政府的反詐騙合作，於114學年度下學期攜手舉辦「校園識詐防護網」巡迴宣導，預計辦理50場入校宣講活動。首場活動在臺中市立東勢高工開跑，結合「校園友善週」主題，將反詐意識與法治觀念帶入校園，協助學生建立正確的防詐觀念，並透過學生向家庭延伸，提升社會整體識詐知能。

富邦人壽總經理陳世岳表示，活動內容涵蓋詐騙手法演進、個資隱私外洩之風險、正確因應作為等，將防詐觀念普及至莘莘學子，希冀由年輕學子傳遞個資保護與反詐新知給父母兄弟姊妹等家庭成員，發揮家庭及社區影響力，持續向外擴大識詐觀念，形成全民參與的反詐防護網。

北富銀總經理郭倍廷則指出，詐騙防制不僅是事後攔阻，更關鍵的是在風險尚未發生前即提升識詐能力。銀行除持續強化內部控管與科技防詐機制，也有責任走進校園與社會第一線，協助年輕世代建立正確的金融與法治觀念，讓防詐成為日常判斷的一部分。

根據警政署統計，2016年18歲以下兒少遭詐欺人數僅863人，但到2024年已達2,346人，八年間翻升近三倍；其中99%以上為12至18歲少年，顯示兒少已成詐欺集團的重要目標。然網路詐騙手法推陳出新，倘若缺乏有效教育與防護，對兒少受害者個人與其家庭造成莫大影響。富邦人壽、北富銀以社會責任為己任，與臺中市政府深化合作，期望透過面對面的校園宣講，協助學生建立自我保護能力，落實公私協力、共同打詐的聯防精神。

50場系列宣講活動將安排專業講師走訪台中市國高中職校園，解說詐騙手法的演進、個資隱私外洩的風險，以及遇到可疑情況時應採取的正確因應方式等實用資訊。同時也特別提醒，青少年因求職經驗不足與警覺性較弱，極易被詐騙集團吸收為車手或成為詐欺共犯，應提高警覺，避免因一時疏忽觸犯刑責。

詐騙手法層出不窮，從電話、簡訊到網路社群平台，無一不成為詐騙集團的犯罪工具，以各種話術、假冒身分或假網站誘騙民眾，造成社會重大財產損失與心理恐懼。對此，金融業除持續加強公眾宣導外，也致力於發揮本業職能，從制度、科技與流程三方面著手，降低詐騙風險、守護客戶資產安全。

對此，富邦人壽率壽險業之先導入內政部警政署165反詐騙系統平台，凡客戶親臨櫃檯辦理與金流相關的業務如申請保單借款、解約等，皆可即時透過連線查詢機制，精準評估該客戶是否為潛在詐騙受害人；亦推出「指定聯絡人」服務，當保戶年滿65歲（含）以上且辦理保單解約、部分提領、保單借款，或即使保戶未滿65歲辦理上述業務的金額達到一定門檻時，系統將立即通知該保單預先設定的緊急聯絡人，強化金融消費者權益保障，發揮第三人協助防詐的功效。

北富銀則持續強化科技防詐布局，秉持「前端預警、後端截流」核心原則，繼開發「鷹眼識詐模型」、「獵鷹系統」後，又升級開發反詐關懷措施「鷹眼即時通」，當客戶辦理定存中途解約、提高約定轉帳金額、單筆大額現金匯款提領等三類交易時，系統會自動透過簡訊與Email同步通知預先指定的聯絡人，強化資產防護力。2025年北富銀已成功臨櫃攔阻686件詐騙案件，阻詐金額逾新台幣8.08億元，展現卓越的防詐成效。

有效阻詐不僅攸關個人財產安全，更是維繫社會信任與金融秩序的重要基石。富邦人壽與北富銀秉持公平待客精神，積極與中央部會和地方政府攜手合作，從本業出發，結合教育宣導與科技防護，擴大防詐影響力。同時，富邦人壽與北富銀也呼籲社會大眾提高識詐警覺，若接獲任何投資、金融、不動產等資訊，請先洽165反詐騙專線諮詢，切勿輕易交付財物或提供個人資料，共同守護自身與家人的財產安全。