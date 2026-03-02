聽新聞
0:00 / 0:00
主動ETF受益人單周增3.2萬人 股東增額+績效冠亞軍都是00981A、00988A
21檔主動式ETF總受益人數攀升至104萬7,215人，單周大增32,284人，人氣持續發燒。增額前五強中，統一投信旗下兩檔產品強勢包辦冠亞軍，不僅吸睛，更以亮眼的股價表現讓數字說話。
單周受益人增幅榜上，主動統一台股增長（00981A）以新增7,983人摘冠，主動統一全球創新（00988A）以7,732人緊隨其後，兩檔ETF吸引人氣的關鍵，在於股價的強勢表現，00988A單周股價大漲10.42%，高居前五強之首；00981A漲幅6.99%，同樣表現出色。
其他四至五名依序為：主動復華未來50（00991A）增加6,381人、股價周漲幅6.8%；主動群益台灣強棒（00982A）增加4,709人、股價漲幅6.04%；主動野村台灣優選（00980A）增加2,048人、漲幅3.22%。
面對台股今（2）日重挫，統一投信兩檔主動ETF的抗跌韌性尤為突出。主動統一台股增長（00981A）是台股主動ETF中唯一跌幅少於大盤指數者，早盤跌勢快速收斂，股價守穩20元關卡；主動統一全球創新（00988A）也力守13元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。