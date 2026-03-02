聽新聞
0:00 / 0:00
美伊開火 台股開低走高 最低重挫809點 投顧：對台股影響應有望減弱
美伊衝突升溫，美股四大指數全面收黑，跌幅在0.4%至1.4%之間，以費半指數下跌1.4%最重。有法人預測台股恐回測34,581點，不過台股2日開低後急拉，開盤後最低重挫809點至34,605點， 最高僅跌68點至35,345點。台積電（2330）盤中最低下跌55元至1,940元，最高則是平盤1,995元。
中國信託證券投顧指出，美伊衝突大幅升溫，影響美股連二跌短線轉弱，不過周末已見重大轉機，幣圈與周邊國家股市已見回穩，對台股影響應有望減弱，但仍需防高檔順勢出貨了結，若開低走低則不宜積極摸底靜待止穩，而若開低走高收小跌則視為正常震盪回檔，也代表此事大致落幕，後續持續觀察國際油價發展，其將影響通膨與降息預期，後續觀盤重點可留意美股是否反彈、美伊戰事發展，以及台股五日線支撐。
