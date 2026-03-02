美伊戰爭效應帶動國際金價飆漲 今日一度逼近5400美元

快訊

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
伊朗首都德黑蘭2月28日遭美國和以色列攻擊後，部分建築被毀、冒出濃煙。（法新社） 法國新聞社
中東戰事爆發，國際金價也直線飆升，在避險需求的帶動之下，今日亞洲開盤之後的國際金價跳空上漲，國際金價每盎司最高5391.6美元，逼近5400美元，創下近四周以來的新高價位，目前仍然維持在5350美元附近高點震盪。

昨日國際金價收盤價為5277.29美元，在避險需求的激勵下，今天國際金價漲超過100美元，專家分析，這波上漲主要來自美國與以色列對伊朗軍事行動升級、市場避險情緒急升，因此使資金流向黃金與白銀等安全資產。

法人也分析，金價除了受股市走跌與美伊緊張局勢持續推升避險需求，同時美債殖利率與美元走低雙雙降低持有無息資產的機會成本，亦使金價上漲。

除了黃金之外，美伊戰爭的帶動也使得白銀價格也上漲，前一個交易日的收盤價為每盎司93.81美元，今日的亞洲盤最高價為96.38美元，目前在93.85美元震盪。

