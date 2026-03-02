法國巴黎銀行財富管：美元轉弱 偏非美、避長債、黃金逢低布局

法國巴黎銀行財富管理新聞雙周刊第199期指出，美元轉弱趨勢確立，偏非美、避長債、黃金逢低布局。

美國最高法院裁定《國際緊急經濟權力法》（IEEPA） 關稅違憲後，美國財政前景面臨更高不確定性，債券殖利率波動，也使得市場出現明顯的價格失衡。法國巴黎銀行財富管理指出，在財政風險升溫的背景下，預估10年期美債未來12個月的殖利率目標維持在4.25%，仍有上揚空間，建議投資人避開長天期美國公債。

股票方面，法國巴黎銀行財富管理認為，美國最高法院的裁決的影響有限，而美股評價水準仍偏高，維持「中性」評價。主要原因在於，市場對大型 AI 股能否順利將資本支出轉為獲利仍存疑慮，這將持續壓抑標普500指數的表現。

在美股配置上，偏好景氣循環類股，預期可受惠於企業獲利動能及財政刺激所帶來的支撐。其中，對於美國工業類股的評級調升至「加碼」，主要受益於有利景氣循環的政策、稅負優惠、強勁資本支出、製造業回流與戰略自主計劃。此外，美元轉弱也帶來額外支撐。美國公用事業類股的評級則下調至「中性」；全球能源類股的評級從「減碼」調升至「中性」。

全球股票的評級維持「加碼」，經濟穩健成長與金融環境持續寬鬆，預期將有助於股市持續上漲。同時，維持偏好非美國市場，包括日本、英國、亞洲（特別是亞洲科技類股），以及拉丁美洲市場。

日本首相高市早苗積極推動寬鬆財政及貨幣政策，卻因財政紀律問題遭受批評，並可能持續對日圓形成貶值壓力。消息公布後，日圓轉弱、日本長天期政府公債殖利率大幅走升，引發「日圓資金回流恐慌」。日本作為美國公債最大的海外持有國，市場擔心可能引發全球再平衡壓力，使日圓短線成為觀察風險資產情緒變化的重要指標。

儘管日本政府釋出鷹派訊號帶動日圓反彈，但債務比率偏高，恐限制升息與匯價進一步走升。預期日本央行今年至少升息兩次，美元兌日圓3個月目標則從152調整至158，12個月目標從148上調至155。

美元在政策與貿易環境轉變下，進入週期性走弱階段。隨著美國加徵關稅與供應鏈重組，全球貿易對美元的依賴程度降低，資金轉向歐洲、日本與新興市場配置，預期美元動能下降，資金將持續自美元資產流出。

法國巴黎銀行財富管理上調歐元兌美元3個月目標從1.16至1.18， 12個月目標維持1.24。利率方面，將維持聯準會於今年6月與9月各降息一碼（25個基點）的預測。美元轉弱的市場環境將有利於非美資產評價與資金流入，成為今年全球資產配置的重要推力之一。

貴金屬在今（2026）年1月歷經罕見的急漲急跌走勢，金價一度突破每盎司5,000美元，白銀攀升至120美元後迅速回檔。市場同時面臨獲利了結、期貨保證金上調，以及槓桿部位強制平倉等壓力。

法國巴黎銀行財富管理認為，此波回檔屬於漲多後的技術性修正，並不代表多頭行情已經結束。隨著地緣政治風險升溫、美國實質利率走低預期升高，加上各國央行持續增持黃金、去美元化趨勢延續，均為金價提供中長期支撐。因此，黃金12個月目標價維持在5,000美元。

白銀方面，受惠於太陽能、電動車與AI半導體等需求成長，正處於工業需求帶動的「超級週期」階段，加上供給端因多年投資不足出現結構性短缺，奠定長線偏多基礎；不過，在一月底經歷急漲拉回的走勢後，短期內對白銀的看法轉為「中性」。