法巴財管最新匯市觀點 曝日圓、歐元匯價新估值 美元這樣看

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

法國巴黎銀行財富管理出具最新匯市觀點，預期日圓3個月目標則從152調整至158，12個月目標從148調至155。至於美元，則預估進入週期性走弱階段，聯準會於今年6月與9月各降息一碼（25個基點）；而在歐元方面，預估歐元兌美元3個月目標從1.16調至1.18， 12個月目標維持1.24。

法巴財管認為，日本首相高市早苗積極推動寬鬆財政及貨幣政策，卻因財政紀律問題遭受批評，並可能持續對日圓形成貶值壓力。消息公布後，日圓轉弱、日本長天期政府公債殖利率大幅走升，引發「日圓資金回流恐慌」。日本作為美國公債最大的海外持有國，市場擔心可能引發全球再平衡壓力，使日圓短線成為觀察風險資產情緒變化的重要指標。

儘管日本政府釋出鷹派訊號帶動日圓反彈，但債務比率偏高，恐限制升息與匯價進一步走升。預期日本央行今年至少升息兩次。

美元在政策與貿易環境轉變下，進入週期性走弱階段。隨著美國加徵關稅與供應鏈重組，全球貿易對美元的依賴程度降低，資金轉向歐洲、日本與新興市場配置，預期美元動能下降，資金將持續自美元資產流出。

美元轉弱的市場環境將有利於非美資產評價與資金流入，成為今年全球資產配置的重要推力之一。

