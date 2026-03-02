聽新聞
美元避險需求升溫 新台幣匯價早盤重貶逾1角
美國及以色列針對伊朗發動軍事攻擊，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）被證實在這次轟炸中身亡，伊朗展開反擊，中東關閉領空，引發全球金融市場震盪。台股2日一度重挫逾700點，新台幣匯價以31.33元貶值7.9分開盤，開盤後一小時內，最低貶值31.428元，貶值1.77角。
匯銀指出，受到中東緊張情勢影響，美元避險需求升高，再加上台股早盤震盪走低，使新台幣匯價呈現趨貶。
匯銀分析，美國今年的經濟相對強勁（GDP約2.4%），預期降息空間有限、利差可望持續支撐套利需求；美元為國際儲備貨幣在地緣政治風險升高時，和黃金一樣具有避險特質。
