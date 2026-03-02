聽新聞
美伊開火股匯雙挫 新台幣重摔逾1.7角貶破31.4元
美伊開火導致地緣政治緊張局勢迅速升溫，熱錢迅速撤離亞洲市場，股匯市今天雙雙重挫，台股開盤一度跌逾800點，新台幣兌美元也重挫逾1.7角，最低觸及31.426元。
台灣228連假期間，美股受AI評價疑慮影響全面走低，加上美國與以色列對伊朗發動攻擊，美國總統川普表示，美軍的打擊行動可能持續4個星期。
地緣政治風險飆升，點燃投資人避險情緒，資金迅速撤離股市，亞股應聲重挫。台股今天早盤開低，早盤下跌809點，最低至34605點，隨後跌勢收斂至200多點。
新台幣兌美元今天以31.33元開盤，貶7.9分，隨後貶勢擴大至逾1.7角，最低至31.426元。匯銀人士分析，戰事引發市場避險情緒，今天股匯雙挫在意料之中，但台股跌勢已見收斂，加上新台幣上週展開強勁升勢，挺進31.2元，如今匯價回檔，出口商可能趁勢進場拋匯，可望提供支撐。
匯銀人士認為，今天先看消息面如何發酵，如果震盪不如預期劇烈，台股先前已經上漲很大一個波段，現在趁勢修正不是壞事；新台幣匯率雖然貶勢顯著，但其實還沒脫離近期31.5元上下的區間，可持續觀察。
