國際情勢變動 股匯雙跌 新台幣貶破31.4元

受美伊衝突升溫影響，國際避險情緒升高，新台幣今（2）日走貶，開盤貶破31.4元，貶值超過1.7角，隨著美元指數在亞洲盤維持強勢，新台幣同步走軟，呈現股匯雙跌格局。

台股方面，加權指數早盤下挫，外資賣壓浮現，也加重新台幣貶值壓力。匯銀主管表示，中東局勢不確定性升高，資金短線傾向回流美元資產，加上市場擔憂油價波動可能推升通膨，美元需求明顯增加，導致包括新台幣在內的亞洲貨幣走弱。

匯銀主管指出，今日盤中美元買盤偏多，出口商拋匯力道則有限，整體交投氣氛偏向保守。短線來看，若地緣政治風險持續發酵，不排除新台幣仍有測試31.5元的可能，但後續仍須觀察外資動向及國際股市表現，匯市波動恐將隨國際情勢變化而擴大。