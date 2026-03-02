國際情勢變動 股匯雙跌 新台幣貶破31.4元

快訊

聽新聞
聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導
國際情勢變動，股匯雙跌，新台幣今日開盤貶破31.4元。圖／本報資料照片 許瑋珂
受美伊衝突升溫影響，國際避險情緒升高，新台幣今（2）日走貶，開盤貶破31.4元，貶值超過1.7角，隨著美元指數在亞洲盤維持強勢，新台幣同步走軟，呈現股匯雙跌格局。

台股方面，加權指數早盤下挫，外資賣壓浮現，也加重新台幣貶值壓力。匯銀主管表示，中東局勢不確定性升高，資金短線傾向回流美元資產，加上市場擔憂油價波動可能推升通膨，美元需求明顯增加，導致包括新台幣在內的亞洲貨幣走弱。

匯銀主管指出，今日盤中美元買盤偏多，出口商拋匯力道則有限，整體交投氣氛偏向保守。短線來看，若地緣政治風險持續發酵，不排除新台幣仍有測試31.5元的可能，但後續仍須觀察外資動向及國際股市表現，匯市波動恐將隨國際情勢變化而擴大。

管制鬆綁…央行憂政策轉得太快 不利打炒房

記者藍鈞達、任珮云／台北報導

新台幣開盤貶7.9分 早盤重挫逾1.4角

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.33元開盤，貶7.9分，隨後貶勢擴大至逾1.4角，最低至31.4元

誠信金融論壇17日登場／第一金總座方螢基：識詐打詐 總動員

詐騙集團手法不斷翻新，讓民眾措手不及、防不勝防。第一金融集團與四大子公司第一銀行、第一金證券、第一金投信及第一金人壽合力打詐，第一金控總經理方螢基表示，去年一銀成功攔阻詐騙共計485件，金額超過3.3億元，年成長29%及23%。

三家純網銀財務指標好轉 存放比大幅提升 累虧90億元增幅放緩

純網銀終見曙光。據金管會統計，2025年底三家累積虧損90.72億元，年增幅腰斬到20%，全年稅前虧損21.72億元也縮減逾兩成，存放比也大幅提升，三項財務指標同步改善，顯示營運正從「燒錢擴張」轉向「造血經營」。

純網銀可設實體服務站 提升體驗

為讓民眾更了解「純網路銀行」，金管會在2026年初開放純網銀可新設「實體金融服務站」，用於業務行銷推廣、App展示或說明、及客戶諮詢協助等三項服務。

