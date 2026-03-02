聽新聞
0:00 / 0:00
國際情勢變動 股匯雙跌 新台幣貶破31.4元
受美伊衝突升溫影響，國際避險情緒升高，新台幣今（2）日走貶，開盤貶破31.4元，貶值超過1.7角，隨著美元指數在亞洲盤維持強勢，新台幣同步走軟，呈現股匯雙跌格局。
台股方面，加權指數早盤下挫，外資賣壓浮現，也加重新台幣貶值壓力。匯銀主管表示，中東局勢不確定性升高，資金短線傾向回流美元資產，加上市場擔憂油價波動可能推升通膨，美元需求明顯增加，導致包括新台幣在內的亞洲貨幣走弱。
匯銀主管指出，今日盤中美元買盤偏多，出口商拋匯力道則有限，整體交投氣氛偏向保守。短線來看，若地緣政治風險持續發酵，不排除新台幣仍有測試31.5元的可能，但後續仍須觀察外資動向及國際股市表現，匯市波動恐將隨國際情勢變化而擴大。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。