快訊

白晝奇襲…關鍵72小時 美以「一步到位」滅伊朗高層

搶救少子化…國民黨擬推0到6歲兒童健保費國家付 將列優先法案

川普：美軍已擊斃48位伊朗領導人 將會與德黑蘭對話

聽新聞
0:00 / 0:00

誠信金融論壇17日登場／第一金總座方螢基：識詐打詐 總動員

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
第一金控總經理方螢基。記者侯永全／攝影
第一金控總經理方螢基。記者侯永全／攝影

詐騙集團手法不斷翻新，讓民眾措手不及、防不勝防。第一金融集團與四大子公司第一銀行、第一金證券、第一金投信及第一金人壽合力打詐，第一金控（2892）總經理方螢基表示，去年一銀成功攔阻詐騙共計485件，金額超過3.3億元，年成長29%及23%。

經濟日報與第一金控將於17日共同主辦「誠信金融論壇—智慧金融新時代  AI打詐＊公平待客」，方螢基將出席致詞。方螢基表示，第一金融集團積極響應政府打詐政策，第一線員工隨時提高警覺，洞察可疑詐騙犯罪活動，協助民眾識詐與攔詐，並與內政部警政署刑事警察局與台灣高等檢察署攜手合作進行最新詐騙態樣資訊交流。

自行政院提出新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0版及同步推展跨部會合作之下，據內政部警政署165打詐儀錶板的統計數字，去年的詐騙案件數及詐騙財損金額均較2024年的高峰值逐月降低。同時金管會推動國內全體銀行完成建置「疑涉詐騙境內金融帳戶預警機制」，防止客戶將資金匯往疑似涉及詐騙的境內帳戶，並輔導聯合信用卡處理中心建置「信用卡詐欺犯罪防制電子化通報平台」，力求發揮即時阻詐效果。

第一金融集團督導旗下子公司第一銀行、第一金證券、第一金投信及第一金人壽參與及建置「金融業簡訊專用編碼」，利用商用簡碼簡訊具有唯一性及不可竄改特性，提升集團官方訊息的識別度。另外，持續多面向宣導防詐觀念，全力投入教導民眾識詐阻詐活動。

除透過官網、社群媒體及App數位通路向客戶及民眾宣導反金融詐騙資訊及金融知識外，第一銀行去年舉辦超過109場反金融詐騙宣導講座，走入學校、偏鄉社區及社福團體等，向民眾宣導防詐知識及相關詐騙案例，參與人次約8,000人。

第一金證券則針對不同年齡層、不同族群舉辦反詐騙宣導活動，去年舉辦73場，逾2,200人參與活動。至於第一金人壽則前進學校、社福團體及周邊鄰里進行防詐宣導及推廣正確的金融保險知識，提高不同群體的防詐知能。

再者，第一銀行除加入由刑事警察局籌組的「鷹眼識詐聯盟」外，並自行研發AI警示帳戶預警模型，以及時監控並採取相應的管控措施。除此之外，第一金融集團亦持續落實公平待客原則執行，為提升中高齡與弱勢族群金融便利性，第一銀行、第一金證券及第一金人壽強化多項無障礙服務，例如於官方網站建置「金融友善服務專區」、第一銀行於各營業單位設有「無障礙櫃檯」，向高齡者及身心障礙者推行更友善的服務，更邀請身心障礙講師分享銀行服務經驗及提供建議。

立即報名

一銀

延伸閱讀

詐騙犯罪「雙降」 新加坡政府是如何做到的？

強調打詐決心…Meta 發動跨國訴訟控告四家涉詐廣告商

嘉義市警企聯手發表防詐秘笈 警察大白熊化身守護神解析10大騙局

攜手馬防部打詐 連江地檢：官兵遭詐案件1月掛零

相關新聞

管制鬆綁…央行憂政策轉得太快 不利打炒房

記者藍鈞達、任珮云／台北報導

誠信金融論壇17日登場／第一金總座方螢基：識詐打詐 總動員

詐騙集團手法不斷翻新，讓民眾措手不及、防不勝防。第一金融集團與四大子公司第一銀行、第一金證券、第一金投信及第一金人壽合力打詐，第一金控總經理方螢基表示，去年一銀成功攔阻詐騙共計485件，金額超過3.3億元，年成長29%及23%。

三家純網銀財務指標好轉 存放比大幅提升 累虧90億元增幅放緩

純網銀終見曙光。據金管會統計，2025年底三家累積虧損90.72億元，年增幅腰斬到20%，全年稅前虧損21.72億元也縮減逾兩成，存放比也大幅提升，三項財務指標同步改善，顯示營運正從「燒錢擴張」轉向「造血經營」。

純網銀可設實體服務站 提升體驗

為讓民眾更了解「純網路銀行」，金管會在2026年初開放純網銀可新設「實體金融服務站」，用於業務行銷推廣、App展示或說明、及客戶諮詢協助等三項服務。

國泰金五大子公司 ESG 獲肯定

國泰金控以「氣候、健康、培力」三大永續發展主軸，引領子公司發揮永續金融影響力，積極落實於日常營運中，永續成果再獲肯定。金管會第三屆永續金融評鑑結果2月26日出爐，國泰金控旗下國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券、國泰投信全數榮獲金融三業永續金融評鑑排名前25%，以具體行動全方位落實ESG，獲得主管機關肯定，未來將持續與產業鏈夥伴及利害關係人一起「BETTER TOGETHER共創更好」，逐步邁向2050淨零目標。

合庫銀徵才 釋400個職缺

畢業季將至，金融業年度搶才大戰也逐漸升溫，合庫銀行率先宣布啟動2026年第二波徵才，此次共釋出400個名額，報名期間自即日起至4月8日止；筆試將於4月25日舉行，口試訂於5月31日，並於6月8日公布錄取名單，錄取人員將自7月起陸續進用。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。