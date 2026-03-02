誠信金融論壇17日登場／第一金總座方螢基：識詐打詐 總動員

詐騙集團手法不斷翻新，讓民眾措手不及、防不勝防。第一金融集團與四大子公司第一銀行、第一金證券、第一金投信及第一金人壽合力打詐，第一金控（2892）總經理方螢基表示，去年一銀成功攔阻詐騙共計485件，金額超過3.3億元，年成長29%及23%。

經濟日報與第一金控將於17日共同主辦「誠信金融論壇—智慧金融新時代 AI打詐＊公平待客」，方螢基將出席致詞。方螢基表示，第一金融集團積極響應政府打詐政策，第一線員工隨時提高警覺，洞察可疑詐騙犯罪活動，協助民眾識詐與攔詐，並與內政部警政署刑事警察局與台灣高等檢察署攜手合作進行最新詐騙態樣資訊交流。

自行政院提出新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0版及同步推展跨部會合作之下，據內政部警政署165打詐儀錶板的統計數字，去年的詐騙案件數及詐騙財損金額均較2024年的高峰值逐月降低。同時金管會推動國內全體銀行完成建置「疑涉詐騙境內金融帳戶預警機制」，防止客戶將資金匯往疑似涉及詐騙的境內帳戶，並輔導聯合信用卡處理中心建置「信用卡詐欺犯罪防制電子化通報平台」，力求發揮即時阻詐效果。

第一金融集團督導旗下子公司第一銀行、第一金證券、第一金投信及第一金人壽參與及建置「金融業簡訊專用編碼」，利用商用簡碼簡訊具有唯一性及不可竄改特性，提升集團官方訊息的識別度。另外，持續多面向宣導防詐觀念，全力投入教導民眾識詐阻詐活動。

除透過官網、社群媒體及App數位通路向客戶及民眾宣導反金融詐騙資訊及金融知識外，第一銀行去年舉辦超過109場反金融詐騙宣導講座，走入學校、偏鄉社區及社福團體等，向民眾宣導防詐知識及相關詐騙案例，參與人次約8,000人。

第一金證券則針對不同年齡層、不同族群舉辦反詐騙宣導活動，去年舉辦73場，逾2,200人參與活動。至於第一金人壽則前進學校、社福團體及周邊鄰里進行防詐宣導及推廣正確的金融保險知識，提高不同群體的防詐知能。

再者，第一銀行除加入由刑事警察局籌組的「鷹眼識詐聯盟」外，並自行研發AI警示帳戶預警模型，以及時監控並採取相應的管控措施。除此之外，第一金融集團亦持續落實公平待客原則執行，為提升中高齡與弱勢族群金融便利性，第一銀行、第一金證券及第一金人壽強化多項無障礙服務，例如於官方網站建置「金融友善服務專區」、第一銀行於各營業單位設有「無障礙櫃檯」，向高齡者及身心障礙者推行更友善的服務，更邀請身心障礙講師分享銀行服務經驗及提供建議。