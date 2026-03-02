快訊

合庫銀徵才 釋400個職缺

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
合庫銀行配合校園畢業季，招募400名新進人員，報名期間自3月2日至4月8日。合庫銀行／提供 戴玉翔
畢業季將至，金融業年度搶才大戰也逐漸升溫，合庫銀行率先宣布啟動2026年第二波徵才，此次共釋出400個名額，報名期間自即日起至4月8日止；筆試將於4月25日舉行，口試訂於5月31日，並於6月8日公布錄取名單，錄取人員將自7月起陸續進用。

此次招募涵蓋儲備菁英（GA）、一般金融人員、徵授信/外匯、理財/助理理財、法務/法遵、信用卡授權、建築工程，以及金融科技、資訊/資安人員等20類別，從前線營運到數位科技領域，全面布局人才。其中，儲備菁英與一般金融人員不限科系，以吸引多元背景人才加入；儲備菁英、一般金融人員及部分資訊類組亦開放應屆畢業生先行報考，期望吸引更多首次踏入職場的新鮮人。

在薪資待遇方面，合庫近五年已三度調薪，2025年加計晉級調薪後整體加薪調幅約5.65%，2024年年終獎金（含員工酬勞）平均近七個月。穩定的經營基礎與具市場競爭力的薪酬制度，近幾年也成為金融求職者的熱門選擇。

而隨著人員世代交替，合庫也同步優化人才發展機制，希望能為年輕世代提供更多發展與升遷機會，包含實施新進人員加速升遷條款，並制定海外儲備人員甄選制度鼓勵同仁外派歷練等，期望透過薪酬及升遷制度的升級，讓年輕人更快達成職涯目標；同時，也提供完整教育訓練，加速新人熟悉作業流程融入職場。而在員工照護方面，也提供多項福利措施如未婚聯誼、社團活動、生育津貼及員工持股信託等，並實施優於勞基法的休假制度，讓員工能兼顧職場發展及家庭生活。

此外，合庫近期也積極在重要業務導入AI技術，隨著人力結構調整與數位轉型深化，期盼吸引更多具潛力的新世代加入，共同參與未來發展。有興趣報名的求職者可至台灣金融研訓院、合庫銀行網站或加入合庫銀行LINE官方帳號，獲取更詳盡的甄試相關資訊。

