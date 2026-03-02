國泰金五大子公司 ESG 獲肯定

國泰金控（2882）以「氣候、健康、培力」三大永續發展主軸，引領子公司發揮永續金融影響力，積極落實於日常營運中，永續成果再獲肯定。金管會第三屆永續金融評鑑結果2月26日出爐，國泰金控旗下國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券、國泰投信全數榮獲金融三業永續金融評鑑排名前25%，以具體行動全方位落實ESG，獲得主管機關肯定，未來將持續與產業鏈夥伴及利害關係人一起「BETTER TOGETHER共創更好」，逐步邁向2050淨零目標。

國泰人壽為連續三年榮獲永續金融評鑑前25%績優的壽險業者。國壽與全球51家機構共同簽署「貝倫投資人熱帶雨林聲明」，呼籲各國政府支持全球森林保護行動；旗下「旅行平安保險」與「帳戶型醫療終身保險」也通過 ISO 14068-1 碳中和管理標準，創下國內保險業里程碑。

國泰世華銀行攜手全球最大環境揭露組織CDP，協助企業了解碳盤查、氣候風險與揭露的重要性，支持中小企業打入國際永續供應鏈，繼2024年首創「永續績效連結薪轉」商品後，2025年再推出「中小企業永續金融夥伴專案」，以優惠誘因鼓勵企業落實減碳。

國泰產險為台灣首家自行遵循聯合國「永續保險原則（PSI）」之產險公司，推動綠色永續保險商品，為產險業第一家取得「碳標籤」標籤認證的公司。同時，運用保險核心職能「保險保障，損害防阻」，串聯核保、損防、再保及理賠服務整合資源。

國泰證券導入多項AI技術，包含啟用「仙股預警機制」；推出業界首創「AI庫存管家」，提供貼近個人投資需求的精準推播；結合集團小樹點生態圈，推出台股定期定額投資折抵服務。

國泰投信透過CARE低碳轉型計畫，協助投資經理人即時且全面掌握永續風險與機會，同時，依據獨創的CathayQE議合量化指標，鼓勵被投資企業訂定低碳轉型及氣候調適計畫；亦推出具永續主題的高股息ETF，深獲投資人肯定。