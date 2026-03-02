純網銀可設實體服務站 提升體驗

為讓民眾更了解「純網路銀行」，金管會在2026年初開放純網銀可新設「實體金融服務站」，用於業務行銷推廣、App展示或說明、及客戶諮詢協助等三項服務。

銀行局副局長張嘉魁指出，此舉主要是回應民眾對純網銀「全線上交易」的不熟悉與疑慮，透過實體互動有助增進信任，並推動純網銀業務發展。

依現行規定，純網銀所有交易仍需在線上完成，「實體金融服務站」不得辦理交易，主要提供客戶體驗與行銷展示。

張嘉魁表示，駐點模式可分為固定或機動，但並未規定需要駐點多久。市場認為，若金融服務站採「快閃店」形式，可能更有效提升體驗與行銷效益。

三家純網銀目前都已設一家「客戶服務中心」，辦理必須與客戶面對面的交易，如放款對保或抵押品設定等，金管會也從原本每家僅限設一處，再放行不限家數。

此次再新開放的「實體金融服務站」則限提供行銷、App展示及客戶諮詢，可不限設置數量，也可採快閃或機動形式，方便不同地區客戶體驗。