三家純網銀財務指標好轉 存放比大幅提升 累虧90億元增幅放緩

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
純網銀示意圖。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場。
網銀終見曙光。據金管會統計，2025年底三家累積虧損90.72億元，年增幅腰斬到20%，全年稅前虧損21.72億元也縮減逾兩成，存放比也大幅提升，三項財務指標同步改善，顯示營運正從「燒錢擴張」轉向「造血經營」。

累積虧損、稅前損益與存放比，是衡量純網銀經營優劣的核心財務指標。累虧增速收斂，可減輕大股東增資壓力；當期虧損縮小，顯示收入規模與成本控管逐步改善；存放比攀升，則代表利息收益明顯提升。

三家表現出現明顯分化。連線商銀（LINE Bank）改善幅度最大，2025年底累虧40.44億元，年增3.64億元，較前一年增加9億元縮減逾六成。

全年稅前虧損更一口氣降至5.09億元，虧損收斂逾五成，且12月單月已小幅轉盈0.11億元，成為首家單月轉盈的純網銀。

LINE Bank已喊出2026年全年獲利突破億元、三年半內弭平40億元累虧的目標。關鍵在於依託LINE生態圈降低獲客成本，自動化信貸成為主要獲利來源，營運動能逐步成形。

樂天商銀累虧28.3億元，年增3.8億元，較前一年增加6.51億元縮減約四成；全年虧損6.01億元，虧損縮小近17%，損失持續收斂。

將來銀行則壓力仍在。2025年底累虧21.97億元，年增7.91億元，較前一年小幅擴大；全年虧損10.62億元，是三家中唯一虧損擴大的業者。

若從存放款觀察，轉盈關鍵正在浮現。2025年底三家純網銀放款餘額13.5億元、存款餘額18.4億元，整體存放比73.5%，年增6.7個百分點；其中LINE Bank存放比升至86%，年增8個百分點，高於同業，顯示利息收益能力最強。

銀行局副局長張嘉魁指出，純網銀初期投入資訊設備、基礎建設和專業人才成本較高，因此前期會虧損，隨業務規模成熟，虧損就會逐步收斂。

他強調，各家純網銀依托不同生態圈發展、各具特色，金管會將持續在法規調適與試辦機制上協助業者。

金融圈指出，純網銀「高速燒錢期」已退，正逐步建立「自我造血能力」。當存放比提升、單月轉盈成為常態，純網銀真正的損益兩平，將不再只是口號，而是時間問題。

金管會 網銀

管制鬆綁…央行憂政策轉得太快 不利打炒房

記者藍鈞達、任珮云／台北報導

誠信金融論壇17日登場／第一金總座方螢基：識詐打詐 總動員

詐騙集團手法不斷翻新，讓民眾措手不及、防不勝防。第一金融集團與四大子公司第一銀行、第一金證券、第一金投信及第一金人壽合力打詐，第一金控總經理方螢基表示，去年一銀成功攔阻詐騙共計485件，金額超過3.3億元，年成長29%及23%。

三家純網銀財務指標好轉 存放比大幅提升 累虧90億元增幅放緩

純網銀可設實體服務站 提升體驗

為讓民眾更了解「純網路銀行」，金管會在2026年初開放純網銀可新設「實體金融服務站」，用於業務行銷推廣、App展示或說明、及客戶諮詢協助等三項服務。

國泰金五大子公司 ESG 獲肯定

國泰金控以「氣候、健康、培力」三大永續發展主軸，引領子公司發揮永續金融影響力，積極落實於日常營運中，永續成果再獲肯定。金管會第三屆永續金融評鑑結果2月26日出爐，國泰金控旗下國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券、國泰投信全數榮獲金融三業永續金融評鑑排名前25%，以具體行動全方位落實ESG，獲得主管機關肯定，未來將持續與產業鏈夥伴及利害關係人一起「BETTER TOGETHER共創更好」，逐步邁向2050淨零目標。

合庫銀徵才 釋400個職缺

畢業季將至，金融業年度搶才大戰也逐漸升溫，合庫銀行率先宣布啟動2026年第二波徵才，此次共釋出400個名額，報名期間自即日起至4月8日止；筆試將於4月25日舉行，口試訂於5月31日，並於6月8日公布錄取名單，錄取人員將自7月起陸續進用。

