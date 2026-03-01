快訊

純網銀可設實體服務站 快閃模式有望提升體驗

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

為讓民眾更了解「純網路銀行」，金管會在2026年初開放純網銀可新設「實體金融服務站」，用於業務行銷推廣、APP展示或說明、及客戶諮詢協助等三項服務。

銀行局副局長張嘉魁指出，此舉主要是回應民眾對純網銀「全線上交易」的不熟悉與疑慮，透過實體互動有助增進信任，並推動純網銀業務發展。

依現行規定，純網銀所有交易仍需在線上完成，「實體金融服務站」不得辦理交易，主要提供客戶體驗與行銷展示。

張嘉魁表示，駐點模式可分為固定或機動，但並未規定需要駐點多久。市場認為，若金融服務站採「快閃店」形式，可能更有效提升體驗與行銷效益。

三家純網銀目前都已設一家「客戶服務中心」，辦理必須與客戶面對面的交易，如放款對保或抵押品設定等，金管會也從原本每家僅限設一處，再放行不限家數。

此次再新開放的「實體金融服務站」則限提供行銷、APP展示及客戶諮詢，可不限設置數量，也可採快閃或機動形式，方便不同地區客戶體驗。

銀行局官員表示，開放設置實體金融服務站是回應客戶需求、提高品牌信任度與黏著度的策略，但截至目前，尚未有業者申請。

市場認為，若純網銀靈活運用快閃形式，將可同時達到宣傳與體驗效果，提升業務發展潛力。

「實體金融服務站」提供的體驗功能，與「客戶服務中心」的交易功能互為補充，可增進民眾對純網銀的認識，並為未來業務拓展留下彈性空間。

隨著客戶互動與品牌信任度提升，純網銀有望逐步從「純線上」形象走向「線上＋體驗」的混合服務模式。

金管會 網銀 客戶

相關新聞

燒錢退場！三家純網銀累虧腰斬 誰最有望先轉盈？

純網銀終見曙光。據金管會統計，2025年底三家累積虧損90.72億元，年增幅腰斬到20%，全年稅前虧損21.72億元也縮減逾兩成，存放比也大幅提升，三項財務指標同步改善，顯示營運正從「燒錢擴張」轉向「造血經營」。

美伊開戰！專家曝2大劇本：新台幣不排除回貶至31.5元

美國與以色列2月28日針對伊朗發動大規模軍事打擊，伊朗也針對以色列以及美軍駐中東軍事設施展開反擊。隨著美伊衝突升溫，銀行主管分析兩種情境，若衝突和緩，本周新台幣匯價則會持續緩升，往31.1元邁進，若是伊朗展開大規模報復行動，在美元走升的情況下，新台幣不排除回貶至31.5元。

中東局勢混沌 避險需求增溫 美元有望走強

中東情勢多變，明日台灣股匯開盤恐將面臨震盪，市場認為，一旦衝突升溫，匯市反應將分為不同階段，但最直接的變化，將是美元及日圓等避險貨幣有機會轉強，新台幣恐怕有貶值空間。

證交所赴印度 GIFT City 簽署 MOU 展現亞資中心國際布局成果

臺灣證券交易所2026年2月24日至27日前往印度古吉拉特邦國際金融特區 Gujarat International Finance Tec-City（GIFT City），拜會當地主管機關、交易所及資產管理機構，並分別與金融特區內兩家交易所簽署合作備忘錄（MoU），展現台印雙邊交易所積極探索跨境合作商機的努力，亦標誌著兩地資本市場合作的重要里程碑。

匯市最前線／台幣可能測試31.1

新台幣匯價26日盤中勁揚1.38角，終場收31.251元，升值8.9分，寫去年12月13日以來近兩個半月收盤新高，上周單...

第一金4日法說…說明股利政策 外界聚焦三主軸

第一金4日將召開法說會，外界聚焦三大主軸，即2026年獲利動能、股利政策走向，及在美國關稅政策變化下，子銀行如何布局。法...

