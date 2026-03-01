純網銀可設實體服務站 快閃模式有望提升體驗

為讓民眾更了解「純網路銀行」，金管會在2026年初開放純網銀可新設「實體金融服務站」，用於業務行銷推廣、APP展示或說明、及客戶諮詢協助等三項服務。

銀行局副局長張嘉魁指出，此舉主要是回應民眾對純網銀「全線上交易」的不熟悉與疑慮，透過實體互動有助增進信任，並推動純網銀業務發展。

依現行規定，純網銀所有交易仍需在線上完成，「實體金融服務站」不得辦理交易，主要提供客戶體驗與行銷展示。

張嘉魁表示，駐點模式可分為固定或機動，但並未規定需要駐點多久。市場認為，若金融服務站採「快閃店」形式，可能更有效提升體驗與行銷效益。

三家純網銀目前都已設一家「客戶服務中心」，辦理必須與客戶面對面的交易，如放款對保或抵押品設定等，金管會也從原本每家僅限設一處，再放行不限家數。

此次再新開放的「實體金融服務站」則限提供行銷、APP展示及客戶諮詢，可不限設置數量，也可採快閃或機動形式，方便不同地區客戶體驗。

銀行局官員表示，開放設置實體金融服務站是回應客戶需求、提高品牌信任度與黏著度的策略，但截至目前，尚未有業者申請。

市場認為，若純網銀靈活運用快閃形式，將可同時達到宣傳與體驗效果，提升業務發展潛力。

「實體金融服務站」提供的體驗功能，與「客戶服務中心」的交易功能互為補充，可增進民眾對純網銀的認識，並為未來業務拓展留下彈性空間。

隨著客戶互動與品牌信任度提升，純網銀有望逐步從「純線上」形象走向「線上＋體驗」的混合服務模式。