燒錢退場！三家純網銀累虧腰斬 誰最有望先轉盈？

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
純網銀示意圖。圖／AI生成
純網銀示意圖。圖／AI生成

網銀終見曙光。據金管會統計，2025年底三家累積虧損90.72億元，年增幅腰斬到20%，全年稅前虧損21.72億元也縮減逾兩成，存放比也大幅提升，三項財務指標同步改善，顯示營運正從「燒錢擴張」轉向「造血經營」。

累積虧損、稅前損益與存放比，是衡量純網銀經營優劣的核心財務指標。累虧增速收斂，可減輕大股東增資壓力；當期虧損縮小，顯示收入規模與成本控管逐步改善；存放比攀升，則代表利息收益明顯提升。

三家表現出現明顯分化。連線商銀（LINE Bank）改善幅度最大，2025年底累虧40.44億元，年增3.64億元，較前一年增加9億元縮減逾6成。

全年稅前虧損更一口氣降至5.09億元，虧損收斂逾五成，且12月單月已小幅轉盈0.11億元，成為首家單月轉盈的純網銀。

LINE Bank已喊出2026年全年獲利突破億元、三年半內弭平40億元累虧的目標。關鍵在於依託LINE生態圈降低獲客成本，自動化信貸成為主要獲利來源，營運動能逐步成形。

樂天商銀累虧28.3億元，年增3.8億元，較前一年增加6.51億元縮減約4成；全年虧損6.01億元，虧損縮小近17%，損失持續收斂。

將來銀行則壓力仍在。2025年底累虧21.97億元，年增7.91億元，較前一年小幅擴大；全年虧損10.62億元，是三家中唯一虧損擴大的業者。

若從存放款觀察，轉盈關鍵正在浮現。2025年底三家純網銀放款餘額13.5億元、存款餘額18.4億元，整體存放比73.5%，年增6.7個百分點；其中LINE Bank存放比攀升至86%，年增8個百分點，明顯高於同業，顯示利息收益能力最強。

銀行局副局長張嘉魁指出，純網銀初期投入資訊設備、基礎建設和專業人才成本較高，因此前期會虧損，隨業務規模成熟，虧損就會逐步收斂。

他強調，各家純網銀依托不同生態圈發展、各具特色，金管會將持續在法規調適與試辦機制上協助業者。

金融圈指出，純網銀「高速燒錢期」已退，正逐步建立「自我造血能力」。當存放比提升、單月轉盈成為常態，純網銀真正的損益兩平，將不再只是口號，而是時間問題。

金管會 網銀

美伊開戰！專家曝2大劇本：新台幣不排除回貶至31.5元

美國與以色列2月28日針對伊朗發動大規模軍事打擊，伊朗也針對以色列以及美軍駐中東軍事設施展開反擊。隨著美伊衝突升溫，銀行主管分析兩種情境，若衝突和緩，本周新台幣匯價則會持續緩升，往31.1元邁進，若是伊朗展開大規模報復行動，在美元走升的情況下，新台幣不排除回貶至31.5元。

中東局勢混沌 避險需求增溫 美元有望走強

中東情勢多變，明日台灣股匯開盤恐將面臨震盪，市場認為，一旦衝突升溫，匯市反應將分為不同階段，但最直接的變化，將是美元及日圓等避險貨幣有機會轉強，新台幣恐怕有貶值空間。

證交所赴印度 GIFT City 簽署 MOU 展現亞資中心國際布局成果

臺灣證券交易所2026年2月24日至27日前往印度古吉拉特邦國際金融特區 Gujarat International Finance Tec-City（GIFT City），拜會當地主管機關、交易所及資產管理機構，並分別與金融特區內兩家交易所簽署合作備忘錄（MoU），展現台印雙邊交易所積極探索跨境合作商機的努力，亦標誌著兩地資本市場合作的重要里程碑。

匯市最前線／台幣可能測試31.1

新台幣匯價26日盤中勁揚1.38角，終場收31.251元，升值8.9分，寫去年12月13日以來近兩個半月收盤新高，上周單...

第一金4日法說…說明股利政策 外界聚焦三主軸

第一金4日將召開法說會，外界聚焦三大主軸，即2026年獲利動能、股利政策走向，及在美國關稅政策變化下，子銀行如何布局。法...

