保險小百科／保險業壓力測試 強化風控、應變力

近年大家時常耳聞主管機關針對金融業進行壓力測試，保險業也有壓力測試，究竟什麼是壓力測試，常常讓人一頭霧水。其實保險業的壓力測試，主要是因應近期國際經濟及金融情勢產生劇烈變化，總體經營環境的不確定性上升，為了解保險業在極端情況下風險承擔能力及對資本適足性的影響，金管會要求產、壽險公司辦理壓力測試。

壓力測試的主要目的，在於強化保險業的風險管理能力，協助業者思考在極端情境下，公司的風險承受能力及應有的因應對策，不過這並非對經濟情勢發展的預測。測試的結果可以判定產、壽險業者在極端情形下，是否具備足夠韌性。

而每一年金管會針對產、壽險業，會給予不同的壓力測試條件，過去的測試情況，像是參考過往的死亡率、罹病率及巨災風險損失，推估在極端情形下可能對保險風險影響、參考國內外金融市場包括股市、債市、匯率等波動情形，推估在極端情境下可能對市場風險影響幅度，以及產險業在面對氣候變遷所致的極端氣候環境下，對保險業清償能力的影響。