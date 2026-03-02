快訊

保險小百科／保險業壓力測試 強化風控、應變力

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

近年大家時常耳聞主管機關針對金融業進行壓力測試，保險業也有壓力測試，究竟什麼是壓力測試，常常讓人一頭霧水。其實保險業的壓力測試，主要是因應近期國際經濟及金融情勢產生劇烈變化，總體經營環境的不確定性上升，為了解保險業在極端情況下風險承擔能力及對資本適足性的影響，金管會要求產、壽險公司辦理壓力測試。

壓力測試的主要目的，在於強化保險業的風險管理能力，協助業者思考在極端情境下，公司的風險承受能力及應有的因應對策，不過這並非對經濟情勢發展的預測。測試的結果可以判定產、壽險業者在極端情形下，是否具備足夠韌性。

而每一年金管會針對產、壽險業，會給予不同的壓力測試條件，過去的測試情況，像是參考過往的死亡率、罹病率及巨災風險損失，推估在極端情形下可能對保險風險影響、參考國內外金融市場包括股市、債市、匯率等波動情形，推估在極端情境下可能對市場風險影響幅度，以及產險業在面對氣候變遷所致的極端氣候環境下，對保險業清償能力的影響。

壽險公司 極端氣候 風險

相關新聞

管制鬆綁…央行憂政策轉得太快 不利打炒房

記者藍鈞達、任珮云／台北報導

誠信金融論壇17日登場／第一金總座方螢基：識詐打詐 總動員

詐騙集團手法不斷翻新，讓民眾措手不及、防不勝防。第一金融集團與四大子公司第一銀行、第一金證券、第一金投信及第一金人壽合力打詐，第一金控總經理方螢基表示，去年一銀成功攔阻詐騙共計485件，金額超過3.3億元，年成長29%及23%。

三家純網銀財務指標好轉 存放比大幅提升 累虧90億元增幅放緩

純網銀終見曙光。據金管會統計，2025年底三家累積虧損90.72億元，年增幅腰斬到20%，全年稅前虧損21.72億元也縮減逾兩成，存放比也大幅提升，三項財務指標同步改善，顯示營運正從「燒錢擴張」轉向「造血經營」。

純網銀可設實體服務站 提升體驗

為讓民眾更了解「純網路銀行」，金管會在2026年初開放純網銀可新設「實體金融服務站」，用於業務行銷推廣、App展示或說明、及客戶諮詢協助等三項服務。

國泰金五大子公司 ESG 獲肯定

國泰金控以「氣候、健康、培力」三大永續發展主軸，引領子公司發揮永續金融影響力，積極落實於日常營運中，永續成果再獲肯定。金管會第三屆永續金融評鑑結果2月26日出爐，國泰金控旗下國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券、國泰投信全數榮獲金融三業永續金融評鑑排名前25%，以具體行動全方位落實ESG，獲得主管機關肯定，未來將持續與產業鏈夥伴及利害關係人一起「BETTER TOGETHER共創更好」，逐步邁向2050淨零目標。

合庫銀徵才 釋400個職缺

畢業季將至，金融業年度搶才大戰也逐漸升溫，合庫銀行率先宣布啟動2026年第二波徵才，此次共釋出400個名額，報名期間自即日起至4月8日止；筆試將於4月25日舉行，口試訂於5月31日，並於6月8日公布錄取名單，錄取人員將自7月起陸續進用。

