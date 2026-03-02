快訊

專家教你保／實支實付醫療險 投保有眉角

經濟日報／ 江愷嵐
宏泰人壽商品營運系統副總經理江愷嵐。宏泰人壽／提供 戴玉翔
隨著醫療科技的日新月異，疾病治療方法愈來愈進步，所使用的醫材也區分不同的標準供民眾選擇，然而健保制度所保障的範圍有限，如果想選擇更適合自己的新式治療方法或高階醫材，超過健保給付範圍者，通常需要自費。

對於健保不足之處，商業醫療健康保險或能予以彌補，其中，實支實付醫療健康保險最受民眾青睞。

而在投保前保戶應該了解的實支實付險重點有哪些？首先，實支實付險並非所有的醫療給付都能夠申請理賠，像是非必要性的醫療美容就被排除在外，最重要的判斷指標就是住院必要性及是否符合保單條款上指定的醫療項目，若否，申請理賠恐因此被駁回。

此外，現在投保實支實付險必須是要正本理賠。在實支實付險新制上路後，新契約已無法副本理賠，保戶必須提供「醫療費用收據正本」，此舉具有正向意義，避免有心人士利用副本理賠溢領牟利，傷害了保險助人珍貴的價值及精神。

最需要特別注意的是，新投保的實支實付險大多為一年期不保證續保的產品，投保前也會確實讓保戶知悉未來調整費率的可能性；保險公司有權在每年續保時重新評估風險，並根據整體或個別的理賠經驗，決定是否同意續保。

保險是集合廣大保戶的力量，發揮互助合作的精神，損失分攤，而實支實付險的本意是將被保險人所應自行負擔的醫療費用轉移給保險；當健保不給付、自行負擔的費用普遍上升、給付頻率與金額增加時，保險公司將出現虧損，保戶共蒙其害，因此調整費率有其必要性。

即使如此，實支實付險在醫療技術快速進步、自費項目激增的情況下，仍具備轉嫁風險的重要且強而有力功能。

以新推出的「宏泰人壽泰實在醫療健康保險附約（HSF）」為例，在損害填補的原則下，以附約的形式，為保戶提供實支實付的醫療健康保險保障。在醫療手段符合HSF保單條款中所列項目、相關承保及理賠規則的原則下，皆可檢附醫療相關單據以進一步申請理賠。

實支實付或可參考馬來西亞的制度，民眾在自付醫療費用時負擔一部分比例的金額，其他部分則是實支實付險支付，如此一來，保戶選擇自費項目時更謹慎評估，亦能避免極少數人醫療濫用情形，讓每一分所繳保費皆能被合規適切的運用，確保廣大保戶的權益。

（本文由宏泰人壽商品營運系統副總經理江愷嵐提供，記者戴玉翔採訪整理）

健保給付 實支實付 醫療科技

相關新聞

管制鬆綁…央行憂政策轉得太快 不利打炒房

記者藍鈞達、任珮云／台北報導

誠信金融論壇17日登場／第一金總座方螢基：識詐打詐 總動員

詐騙集團手法不斷翻新，讓民眾措手不及、防不勝防。第一金融集團與四大子公司第一銀行、第一金證券、第一金投信及第一金人壽合力打詐，第一金控總經理方螢基表示，去年一銀成功攔阻詐騙共計485件，金額超過3.3億元，年成長29%及23%。

三家純網銀財務指標好轉 存放比大幅提升 累虧90億元增幅放緩

純網銀終見曙光。據金管會統計，2025年底三家累積虧損90.72億元，年增幅腰斬到20%，全年稅前虧損21.72億元也縮減逾兩成，存放比也大幅提升，三項財務指標同步改善，顯示營運正從「燒錢擴張」轉向「造血經營」。

純網銀可設實體服務站 提升體驗

為讓民眾更了解「純網路銀行」，金管會在2026年初開放純網銀可新設「實體金融服務站」，用於業務行銷推廣、App展示或說明、及客戶諮詢協助等三項服務。

國泰金五大子公司 ESG 獲肯定

國泰金控以「氣候、健康、培力」三大永續發展主軸，引領子公司發揮永續金融影響力，積極落實於日常營運中，永續成果再獲肯定。金管會第三屆永續金融評鑑結果2月26日出爐，國泰金控旗下國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券、國泰投信全數榮獲金融三業永續金融評鑑排名前25%，以具體行動全方位落實ESG，獲得主管機關肯定，未來將持續與產業鏈夥伴及利害關係人一起「BETTER TOGETHER共創更好」，逐步邁向2050淨零目標。

合庫銀徵才 釋400個職缺

畢業季將至，金融業年度搶才大戰也逐漸升溫，合庫銀行率先宣布啟動2026年第二波徵才，此次共釋出400個名額，報名期間自即日起至4月8日止；筆試將於4月25日舉行，口試訂於5月31日，並於6月8日公布錄取名單，錄取人員將自7月起陸續進用。

