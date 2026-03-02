專家教你保／實支實付醫療險 投保有眉角

隨著醫療科技的日新月異，疾病治療方法愈來愈進步，所使用的醫材也區分不同的標準供民眾選擇，然而健保制度所保障的範圍有限，如果想選擇更適合自己的新式治療方法或高階醫材，超過健保給付範圍者，通常需要自費。

對於健保不足之處，商業醫療健康保險或能予以彌補，其中，實支實付醫療健康保險最受民眾青睞。

而在投保前保戶應該了解的實支實付險重點有哪些？首先，實支實付險並非所有的醫療給付都能夠申請理賠，像是非必要性的醫療美容就被排除在外，最重要的判斷指標就是住院必要性及是否符合保單條款上指定的醫療項目，若否，申請理賠恐因此被駁回。

此外，現在投保實支實付險必須是要正本理賠。在實支實付險新制上路後，新契約已無法副本理賠，保戶必須提供「醫療費用收據正本」，此舉具有正向意義，避免有心人士利用副本理賠溢領牟利，傷害了保險助人珍貴的價值及精神。

最需要特別注意的是，新投保的實支實付險大多為一年期不保證續保的產品，投保前也會確實讓保戶知悉未來調整費率的可能性；保險公司有權在每年續保時重新評估風險，並根據整體或個別的理賠經驗，決定是否同意續保。

保險是集合廣大保戶的力量，發揮互助合作的精神，損失分攤，而實支實付險的本意是將被保險人所應自行負擔的醫療費用轉移給保險；當健保不給付、自行負擔的費用普遍上升、給付頻率與金額增加時，保險公司將出現虧損，保戶共蒙其害，因此調整費率有其必要性。

即使如此，實支實付險在醫療技術快速進步、自費項目激增的情況下，仍具備轉嫁風險的重要且強而有力功能。

以新推出的「宏泰人壽泰實在醫療健康保險附約（HSF）」為例，在損害填補的原則下，以附約的形式，為保戶提供實支實付的醫療健康保險保障。在醫療手段符合HSF保單條款中所列項目、相關承保及理賠規則的原則下，皆可檢附醫療相關單據以進一步申請理賠。

實支實付或可參考馬來西亞的制度，民眾在自付醫療費用時負擔一部分比例的金額，其他部分則是實支實付險支付，如此一來，保戶選擇自費項目時更謹慎評估，亦能避免極少數人醫療濫用情形，讓每一分所繳保費皆能被合規適切的運用，確保廣大保戶的權益。

（本文由宏泰人壽商品營運系統副總經理江愷嵐提供，記者戴玉翔採訪整理）