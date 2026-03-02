快訊

保單盤點基本資料、給付條件 別忽略

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

除了檢視保障是否充足，壽險業者提醒，年初進行保單盤點時，應同步留意多項容易被忽略的細節，才能讓保險真正發揮轉嫁風險、穩定財務的功能，像是最基本的受益人等資料，以及給付條件、保障期間、工作與家庭型態的改變等，都可能影響日後理賠是否符合實際需求。

國泰人壽指出，保戶在檢視保單時，除了確認保障項目是否齊全外，也應進一步檢視給付條件、理賠方式與保障期間是否符合實際需求，避免僅著眼於保費高低，而忽略了保障內容與理賠限制。

此外，隨著健康狀況、家庭結構或工作型態的改變，原有保單設計可能已經不完全符合當下生活型態，建議定期重新盤點，確保保障配置能夠與人生規劃同步調整。

富邦人壽則從保單管理與防詐角度提醒，年初進行保單健檢時，有兩大要件需留意，第一是應同步確認保費支出與家庭現金流狀況是否在長期可承擔範圍內；第二是留意保單基本資料是否正確，包括受益人設定、聯絡方式與繳費帳戶等，確保後續服務與理賠權益不受影響。同時，民眾可考慮約定「指定聯絡人」服務，當保單涉及解約、保單價值變動或資金異動等關鍵流程時，保險公司可通知指定聯絡人，多一道提醒機制，有助於防範詐騙風險。

保險商品除了補足保障缺口，南山人壽表示，亦可作為同時兼顧保障又可穩健存積財富、定期有資金彈性運用需求的作用，且若趁年輕及早規劃，還能透過時間複利提高資產水位，為人生規劃超前部署。

由於每人需求不同，保險商品在風險承擔和資產累積特性上也各有差異，南山人壽提醒，若想以穩定方式累積資產，「固定利率型」保險商品因不受宣告利率波動影響，可用穩定速度放大財富；若希望適度反映市場利率、取得增值回饋分享金，則適合「利率變動型」，若同時選擇具還本功能的商品，還能在55或65歲退休開始領取生存還本金。

