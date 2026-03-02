保單健檢 癌症險補強不可少

根據壽險業者統計2025年理賠數據顯示，癌症類疾病總理賠金額最高，南山人壽統計去年癌症理賠金額占整體理賠金額的20%，富邦人壽則指出乳癌理賠金額居冠，約占6.09%，可見癌症風險仍是民眾醫療支出最不穩定因素之一，國泰人壽建議，歲末迎新之際，民眾應檢視保單是否符合現階段需求，善用「333原則」將收入或年終獎金的三分之一投入保障規劃。

在檢視保單的實務操作上，壽險業者鼓勵民眾可透過各家壽險App快速檢視現有保障內容，例如富邦人壽App針對缺少的內容會以灰階呈現，視覺化分類、快速掌握保障類型，國泰人壽也有推出「保險視圖」平台，可透過平台內的AI推薦或熱門推薦功能補強缺口；對於3C產品操作較不熟悉者，亦可透過業務員協助進行盤點，像是富邦人壽的「健檢百保箱」將保障內容視覺化呈現，輔以「快速缺口分析」協助客戶掌握個人與家庭保障項目。

針對不同族群，壽險業者分別提出差異化保單規劃策略。國泰人壽指出，小資族因可配置資金有限，建議先求廣、再求深，以基礎保障為優先，如重大傷病外溢型定期保險，降低突發事故的衝擊；三明治族多為家庭主要經濟支柱，保障規劃需同時兼顧自身健康與家庭責任，宜強化癌症等重大疾病保障，並保留財務彈性。

至於退休準備族，根據衛福部統計，83%癌症集中於50歲以上族群，國壽提醒，退休準備族在累積資產之餘，更要提早規劃老後醫療，像是可透過部分美元利變型商品兼顧癌症與資產規劃保障。

富邦人壽建議，年輕族群可優先強化醫療與意外保障，降低突發疾病或事故對財務的衝擊；成家族群則應同步檢視壽險及重大傷病保障，確保家庭主要經濟支柱若發生意外時，家人仍能維持基本生活品質；接近退休或已退休族群宜著重退休金流與長期照顧風險，避免高齡醫療照護支出侵蝕退休資產。

南山人壽則表示，18到30歲年輕族群從事戶外活動機率高，又容易有熬夜和飲食不良習慣，可優先強化意外與重大疾病保障，並透過長年期壽險商品降低繳費壓力；31到50歲三明治族群可強化重大疾病和住院醫療保障，並提早規劃長照保障，同時透過一年期的定期壽險設計提高保障，能兼具累積資產功能；51歲樂齡族群可利用保險商品打造穩定的現金流，如透過還本終身壽險每年領取生存還本保險金，作為退休後的日常開銷之用。

南山人壽補充，金馬年到來，民眾的年終獎金也陸續入袋，民眾可在新年之前主動檢視自身保單內容，朝向填補保障缺口、提升財務韌性的方向規劃。