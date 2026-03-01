美伊開戰！專家曝2大劇本：新台幣不排除回貶至31.5元

美國與以色列2月28日針對伊朗發動大規模軍事打擊，伊朗也針對以色列以及美軍駐中東軍事設施展開反擊。隨著美伊衝突升溫，銀行主管分析兩種情境，若衝突和緩，本周新台幣匯價則會持續緩升，往31.1元邁進，若是伊朗展開大規模報復行動，在美元走升的情況下，新台幣不排除回貶至31.5元。

銀行主管表示，近期台幣一路回升，主要原因在於研究機構Citrini Research發布「2028全球智能危機」備忘錄(The 2028 Global Intelligence Crisis)，以回顧視角探討AI對實體經濟造成的負面影響，並指出AI蓬勃發展恐導致「AI失業潮」，報告一出引發AI相關軟體股下跌，造成美股震盪，導致資金外移，而這些資金首選的正是南韓與台灣，也因此新台幣出現升勢較快的走法。

銀行主管表示，美伊衝突發生後，最關鍵的在於伊朗政權是會陷入混亂，還是馬上有新的領袖出現，繼續與美國對抗。這就會產生兩種情境，第一種，假設伊朗如同委內瑞拉2.0一般，與美國和解，則全球金融市場受到的衝擊相對較小，美元避險需求亦會減弱，而新台幣走勢則會維持緩升格局，往31.1元邁進。

第二種則是美伊出現劇烈對抗，伊朗展開大規模報復攻擊，屆時避險需求將推動美元持續走升，新台幣將於31.2～31.3元之間區間震盪，甚至不排除回貶至31.5元。