中東局勢混沌 避險需求增溫 美元有望走強

中東情勢多變，明日台灣股匯開盤恐將面臨震盪，市場認為，一旦衝突升溫，匯市反應將分為不同階段，但最直接的變化，將是美元及日圓等避險貨幣有機會轉強，新台幣恐怕有貶值空間。

凱基投顧分析，首先在事件爆發後的七十二小時內，市場會優先進入「風險趨避」模式。此時美元通常偏強。原因有二：一是全球資金會第一時間湧向流動性最高的資產，美債與美元現金成為避風港；二是若油價同步跳升，市場會同時交易「通膨再起」與「全球成長下修」的混合情境，這種不確定性往往反而強化美元需求。短線來看，美元指數通常會出現快速拉升。

相對之下，新台幣在風險趨避環境中偏弱。當全球股市承壓、信用利差擴大時，外資通常會先調降新興市場部位，台股與亞幣容易同步走貶。匯銀主管認為，如果衝突延長，除了美元走強引發新台幣貶值外，地緣政治的不確定性也會讓新台幣有走貶壓力，預計新台幣會往31.5元靠攏。

此外，匯銀主管說，若油價走高，台灣作為能源進口國，貿易條件短期將轉為不利，也對匯價形成壓力。不過實務上，央行通常會進場調節，避免短線過度貶值。

至於其他貨幣，日圓與瑞士法郎多半因避險買盤而偏強；歐元則相對美元偏弱，因歐洲對能源價格衝擊更為敏感。