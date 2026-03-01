快訊

白晝奇襲！美媒揭川普「白天打伊朗」原因 動武前關鍵72小時曝光

機車後座乘客環抱駕駛會挨罰？網傳北市已開187張單 警方親揭真相

經典賽／林昱珉增重5公斤有感球速升級 碰上哪隊未漏口風「等待指令」

聽新聞
0:00 / 0:00

中東局勢混沌 避險需求增溫 美元有望走強

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導
中東情勢多變，明日台灣股匯開盤恐將面臨震盪，市場認為，一旦衝突升溫，美元及日圓等避險貨幣有機會轉強，新台幣恐怕有貶值空間。圖／本報資料照片
中東情勢多變，明日台灣股匯開盤恐將面臨震盪，市場認為，一旦衝突升溫，美元及日圓等避險貨幣有機會轉強，新台幣恐怕有貶值空間。圖／本報資料照片

中東情勢多變，明日台灣股匯開盤恐將面臨震盪，市場認為，一旦衝突升溫，匯市反應將分為不同階段，但最直接的變化，將是美元及日圓等避險貨幣有機會轉強，新台幣恐怕有貶值空間。

凱基投顧分析，首先在事件爆發後的七十二小時內，市場會優先進入「風險趨避」模式。此時美元通常偏強。原因有二：一是全球資金會第一時間湧向流動性最高的資產，美債與美元現金成為避風港；二是若油價同步跳升，市場會同時交易「通膨再起」與「全球成長下修」的混合情境，這種不確定性往往反而強化美元需求。短線來看，美元指數通常會出現快速拉升。

相對之下，新台幣在風險趨避環境中偏弱。當全球股市承壓、信用利差擴大時，外資通常會先調降新興市場部位，台股與亞幣容易同步走貶。匯銀主管認為，如果衝突延長，除了美元走強引發新台幣貶值外，地緣政治的不確定性也會讓新台幣有走貶壓力，預計新台幣會往31.5元靠攏。

此外，匯銀主管說，若油價走高，台灣作為能源進口國，貿易條件短期將轉為不利，也對匯價形成壓力。不過實務上，央行通常會進場調節，避免短線過度貶值。

至於其他貨幣，日圓與瑞士法郎多半因避險買盤而偏強；歐元則相對美元偏弱，因歐洲對能源價格衝擊更為敏感。

新興市場 美元指數 新台幣

延伸閱讀

美伊衝突升級 法人如何看原油、美股、美債、美元、黃金走勢？

美伊衝突升級 法人估台股周一恐補跌逾600點

中東火藥庫炸了！法人：後市是否演化為持久性能源危機是關鍵

市場憂心…伊朗若封鎖荷姆茲海峽 油價恐衝破一百美元

相關新聞

中東局勢混沌 避險需求增溫 美元有望走強

中東情勢多變，明日台灣股匯開盤恐將面臨震盪，市場認為，一旦衝突升溫，匯市反應將分為不同階段，但最直接的變化，將是美元及日圓等避險貨幣有機會轉強，新台幣恐怕有貶值空間。

證交所赴印度 GIFT City 簽署 MOU 展現亞資中心國際布局成果

臺灣證券交易所2026年2月24日至27日前往印度古吉拉特邦國際金融特區 Gujarat International Finance Tec-City（GIFT City），拜會當地主管機關、交易所及資產管理機構，並分別與金融特區內兩家交易所簽署合作備忘錄（MoU），展現台印雙邊交易所積極探索跨境合作商機的努力，亦標誌著兩地資本市場合作的重要里程碑。

匯市最前線／台幣可能測試31.1

新台幣匯價26日盤中勁揚1.38角，終場收31.251元，升值8.9分，寫去年12月13日以來近兩個半月收盤新高，上周單...

第一金4日法說…說明股利政策 外界聚焦三主軸

第一金4日將召開法說會，外界聚焦三大主軸，即2026年獲利動能、股利政策走向，及在美國關稅政策變化下，子銀行如何布局。法...

中信60周年 贊助台日棒球賽

中國信託商業銀行冠名贊助「2026中國信託60周年台日棒球國際交流賽」，首場賽事昨（25）日登場，由去年日本職棒總冠軍－...

一銀今年要招募520名新血

金融業搶才升溫，第一銀行端出高薪與海外舞台。據一銀內部統計，已有逾七成員工年薪突破百萬元，平均年薪達19個月，今年再釋出...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。