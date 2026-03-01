快訊

證交所赴印度 GIFT City 簽署 MOU 展現亞資中心國際布局成果

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
臺灣證券交易所及India INX於2026年2月26日進行MoU換約，展現台印雙邊交易所積極探索跨境合作商機的努力。(臺灣證券交易所/提供)
臺灣證券交易所2026年2月24日至27日前往印度古吉拉特邦國際金融特區 Gujarat International Finance Tec-City（GIFT City），拜會當地主管機關、交易所及資產管理機構，並分別與金融特區內兩家交易所簽署合作備忘錄（MoU），展現台印雙邊交易所積極探索跨境合作商機的努力，亦標誌著兩地資本市場合作的重要里程碑。

這次證交所由業務委員暨亞洲資產管理中心推動辦公室執行長胡則華率隊，赴GIFT City參與由印度國際金融服務中心管理局（IFSCA）主辦的全球證券市場高峰論壇（Global Securities Markets Conclave, GSMC）並受邀出席由Bloomberg主持閉門圓桌會議，與來自各國證券市場及資產管理機構代表進行交流。

這次赴印度，證交所分別與孟買證券交易所子公司 India International Exchange（India INX）及印度國家證券交易所子公司 NSE International Exchange（NSEIX）簽署合作備忘錄，為台印雙邊資本市場建立長期交流平台。透過這次合作，雙方將增進彼此市場制度與商品認識，並就共同行銷雙邊市場、提升台灣資本市場於印度及國際市場能見度，以及逐步探索未來跨境商品合作的可能性進行交流。

此外，證交所這次出訪亦拜會當地主管機關國際金融服務中心管理局（IFSCA）、兩家國際交易所以及三家資產管理業者，除深入了解印度金融特區制度優勢與發展經驗、積極向國際市場宣傳臺灣資本市場及亞洲資產管理中心（AAMC）政策方向，亦探詢未來合作機會。展望未來，證交所將持續深化國際連結，促進跨市場合作，並提升全球投資人對臺灣資本市場的認識。

印度 資本市場 證交所

中東局勢混沌 避險需求增溫 美元有望走強

中東情勢多變，明日台灣股匯開盤恐將面臨震盪，市場認為，一旦衝突升溫，匯市反應將分為不同階段，但最直接的變化，將是美元及日圓等避險貨幣有機會轉強，新台幣恐怕有貶值空間。

證交所赴印度 GIFT City 簽署 MOU 展現亞資中心國際布局成果

臺灣證券交易所2026年2月24日至27日前往印度古吉拉特邦國際金融特區 Gujarat International Finance Tec-City（GIFT City），拜會當地主管機關、交易所及資產管理機構，並分別與金融特區內兩家交易所簽署合作備忘錄（MoU），展現台印雙邊交易所積極探索跨境合作商機的努力，亦標誌著兩地資本市場合作的重要里程碑。

匯市最前線／台幣可能測試31.1

新台幣匯價26日盤中勁揚1.38角，終場收31.251元，升值8.9分，寫去年12月13日以來近兩個半月收盤新高，上周單...

第一金4日法說…說明股利政策 外界聚焦三主軸

第一金4日將召開法說會，外界聚焦三大主軸，即2026年獲利動能、股利政策走向，及在美國關稅政策變化下，子銀行如何布局。法...

中信60周年 贊助台日棒球賽

中國信託商業銀行冠名贊助「2026中國信託60周年台日棒球國際交流賽」，首場賽事昨（25）日登場，由去年日本職棒總冠軍－...

一銀今年要招募520名新血

金融業搶才升溫，第一銀行端出高薪與海外舞台。據一銀內部統計，已有逾七成員工年薪突破百萬元，平均年薪達19個月，今年再釋出...

