四大類基金最受高資產投資者青睞

美股高檔震盪、亞股持續飆升，年終獎金該如何布局成為投資人關注焦點。「鉅亨買基金」指出，觀察高資產客戶的實際投資配置，有助於在震盪市況中找到相對明確的方向。統計顯示，高資產客戶以股票型基金為核心配置，持有率高達88%，最青睞資訊科技、台灣股票及美國股票基金；債券配置則以新興市場債券基金為主，並偏好月配息級別。

「鉅亨買基金」統計至2025年底，該平台存量超過500萬台幣的高資產客戶的投資配置，發現高資產客戶相對較偏好累積型基金，持有比例達81.8%，配置重心同樣集中在資訊科技、台灣股票與美國股票。若以最受青睞的前十大累積型基金來看，以台股為主要投資標的的基金即占7席，顯示高資產客戶對台股長期成長潛力仍深具信心。

在配息型基金方面，高資產客戶的持有比例亦達76.2%，且前十大榜單全數由月配型級別包辦，顯示對於穩定、可預期現金流的高度重視。從基金類型來看，仍以平衡型基金及具備較高收益潛力的新興市場債券基金為主。值得注意的是，相較2024年僅有兩檔股票配息級別基金入榜，2025年增加至三檔，反映高資產客戶在追求現金流之餘，也同步強化資本成長的配置。

若從資產類型來看，約88%的高資產客戶持有股票型基金，其次為平衡型基金約64%，債券型基金則約49%。其中，高資產客戶偏好的前十大股票型基金，對成長型與科技類股的集中度尤為明顯，且股票型基金的前十名榜單與累積型基金高度重疊，進一步顯示其在累積資本的過程中，對資訊科技、台灣股票與美國股票的信心最為一致。

在債券型基金的選擇上，高資產客戶同樣展現積極取向。前十大債券基金中，有7檔為新興市場債券基金，顯示即使納入較為防禦的資產，高資產客戶仍追求相對較高的收益潛力。此外，榜單前九名基金全數為月配級別，也清楚反映其運用債券基金打造每月現金流的配置思維。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，平台高資產客戶以40至60歲族群為主，占比超過八成，這類壯年世代一方面開始為退休生活規劃穩定現金流，另一方面對資本利得成長的態度也相當積極。股票型基金長期為平台交易主力，因為更能掌握市場成長紅利；投資人可透過股票型累積級別基金，搭配「鉅亨自由Pay」的提領機制，除了在資本利得成長上較占優勢外，在不依賴配息的情況下，也能靈活打造符合自身需求的現金流。