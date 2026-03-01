元大金控連七年入選 S&P 永續年鑑 蟬聯全球 Top 1%企業肯定

元大金控持續朝國際永續標竿企業邁進，標準普爾全球（S&P Global）2月18日發布2026年永續年鑑（The Sustainability Yearbook）評比結果，元大金控積極參與及落實永續行動，連續7年入選，蟬聯Top 1%卓越企業殊榮，展現在全球ESG領域的高度競爭力與影響力。

S&P Global為全球最具影響力之金融資訊提供及信用評級機構，每年公布的永續年鑑以道瓊永續指數(DJSI)所採用之企業永續評鑑（CSA）得分為評選基礎，這次從全球逾59個產業、9,200家企業中，選出整體永續表現最優異之前10%企業。元大金控長年深耕永續，五大子公司於各自業種均衡發展，超過六成評分指標得分獲全球綜合金融組前1%成績，包含風險管理、政策影響力、氣候策略、人權、普惠金融等議題皆表現亮眼。

作為永續金融先行者聯盟成員之一，元大金控致力於強化金融業永續人才培育體系與實務量能，攜手證券暨期貨發展基金會共同擔任金管會淨零推動工作平台「培力與證照工作群」召集人；截至2025年底，全集團已逾4,000位員工取得永續金融基礎能力證照，帶動全台金融業取得該證照人數突破4.5萬人，於永續金融人才培育與實務推動上展現領先成果。

元大金控深耕永續之績效亮眼，連續6年蟬聯國際碳揭露專案（CDP）「氣候變遷評比」最高等級A級，連續八年位居「領導等級」（Leadership level），創下國內金融業最佳成績。持續發揮永續金融影響力，元大金控旗下元大證券、元大銀行、元大投信等三家子公司協同合作，完成高碳排產業議合目標，於2025年第二屆永續金融評鑑排名皆躋身前25%佳績，實質推動產業氣候轉型。