快訊

伊朗爆戰火！1張機票跟房子一樣貴 大馬士革飛上海傳天價「2540萬」

海綿也擦不乾淨？達人用廚房1物就能清除水龍頭水垢「快速恢復光澤」

聽新聞
0:00 / 0:00

元大金控連七年入選 S&P 永續年鑑 蟬聯全球 Top 1%企業肯定

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大金控榮獲「標普全球永續年鑑」Top 1%卓越企業殊榮。(元大金控/提供)
元大金控榮獲「標普全球永續年鑑」Top 1%卓越企業殊榮。(元大金控/提供)

元大金控持續朝國際永續標竿企業邁進，標準普爾全球（S&P Global）2月18日發布2026年永續年鑑（The Sustainability Yearbook）評比結果，元大金控積極參與及落實永續行動，連續7年入選，蟬聯Top 1%卓越企業殊榮，展現在全球ESG領域的高度競爭力與影響力。

S&P Global為全球最具影響力之金融資訊提供及信用評級機構，每年公布的永續年鑑以道瓊永續指數(DJSI)所採用之企業永續評鑑（CSA）得分為評選基礎，這次從全球逾59個產業、9,200家企業中，選出整體永續表現最優異之前10%企業。元大金控長年深耕永續，五大子公司於各自業種均衡發展，超過六成評分指標得分獲全球綜合金融組前1%成績，包含風險管理、政策影響力、氣候策略、人權、普惠金融等議題皆表現亮眼。

作為永續金融先行者聯盟成員之一，元大金控致力於強化金融業永續人才培育體系與實務量能，攜手證券暨期貨發展基金會共同擔任金管會淨零推動工作平台「培力與證照工作群」召集人；截至2025年底，全集團已逾4,000位員工取得永續金融基礎能力證照，帶動全台金融業取得該證照人數突破4.5萬人，於永續金融人才培育與實務推動上展現領先成果。

元大金控深耕永續之績效亮眼，連續6年蟬聯國際碳揭露專案（CDP）「氣候變遷評比」最高等級A級，連續八年位居「領導等級」（Leadership level），創下國內金融業最佳成績。持續發揮永續金融影響力，元大金控旗下元大證券、元大銀行、元大投信等三家子公司協同合作，完成高碳排產業議合目標，於2025年第二屆永續金融評鑑排名皆躋身前25%佳績，實質推動產業氣候轉型。

金管會 元大金控

延伸閱讀

第五度入選標普永續年鑑 中租控股列全球綜合金融領域前1%

台新新光金入選標普全球永續年鑑 三連霸銀行產業別全球 Top 1%

第一金九度入選標普全球永續年鑑 躋身前5%

標普全球永續年鑑 中信金落實 SDGs 國際肯定

相關新聞

匯市最前線／台幣可能測試31.1

新台幣匯價26日盤中勁揚1.38角，終場收31.251元，升值8.9分，寫去年12月13日以來近兩個半月收盤新高，上周單...

第一金4日法說…說明股利政策 外界聚焦三主軸

第一金4日將召開法說會，外界聚焦三大主軸，即2026年獲利動能、股利政策走向，及在美國關稅政策變化下，子銀行如何布局。法...

紅包入袋帶旺消費 銀行分眾策略布局首季信用卡市場

年初是刷卡消費的高峰期，金管會數據顯示，去年1月最後一週為春節假期，相關刷卡簽帳金額遞延到2月份入帳，導致去年2月簽帳金...

中信60周年 贊助台日棒球賽

中國信託商業銀行冠名贊助「2026中國信託60周年台日棒球國際交流賽」，首場賽事昨（25）日登場，由去年日本職棒總冠軍－...

一銀今年要招募520名新血

金融業搶才升溫，第一銀行端出高薪與海外舞台。據一銀內部統計，已有逾七成員工年薪突破百萬元，平均年薪達19個月，今年再釋出...

五大銀行新房貸利率升高

中央銀行昨（25）日公布年1月本國五大銀行新承作房貸利率則來到2.327%，續創2009年1月以來，總計17年以來新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。