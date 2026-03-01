保險業者取消波灣及荷莫茲海峽船隻保單 並將提高費率最高達50%

保險業者已於2月28日通知船東，取消現有保單，並將提高波斯灣與荷莫茲海峽區域的保費；經紀商表示，未來幾天保費最高將提高50%。

波斯灣區的保費一直是船隻重置成本的0.25%；1億美元的船隻報費為每航次25萬美元，提高50%後為每航次37.5萬美元；駛往以色列港口的保費原本為船隻重置成本的0.1%，現在也可能大幅提高50%，即0.15%。

保險業者最擔憂的是伊朗是否封鎖荷莫茲海峽，也擔心伊朗的代理人會試圖登船及掌控船隻。業者表示，如果以色列與美國繼續攻擊伊朗，伊朗更可能試圖操縱當地的航運。

承保貨物戰爭險的保險業者也表示，準備於2日取消保單，一些船東也指示船隻離開荷莫茲海峽。