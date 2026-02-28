第一金3月4日法說…說明股利政策 外界聚焦三主軸

第一金（2892）4日將召開法說會，外界聚焦三大主軸，即2026年獲利動能、股利政策走向，及在美國關稅政策變化下，子銀行如何布局。法人預期，此次法說將釋出更明確的成長藍圖。

第一金自結2025年稅後純益269.33億元，年增6.21%，每股稅後純益1.87元，子銀行獲利貢獻95%。2026年1月稅後純益30億元、年增18%，每股純益0.21元，獲利動能延續，子銀行貢獻24.6億元，占比約82%，仍是集團核心獲利引擎。2025年每股配發0.95元現金、0.25元股票；2026年現金配發率將由52%拉高至60%，重返「六成保底」。法人估現金股息上看1.12元，以26日收盤價29.9元估算，現金殖利率約3.7%。