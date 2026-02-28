快訊

台灣女童在澀谷遭撞飛 日本網紅痛心：我感到非常抱歉

香菜控衝了！麥味登10顆70元「香菜炸餃」香氣爆棚

王一博遭曝「毀滅性」私密對話？樂華娛樂怒斥：遭人陷害

紅包入袋帶旺消費 銀行分眾策略布局首季信用卡市場

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

年初是刷卡消費的高峰期，金管會數據顯示，去年1月最後一週為春節假期，相關刷卡簽帳金額遞延到2月份入帳，導致去年2月簽帳金額暴增到3,953億元，月增幅逾16％，本國銀行預期，在出國旅遊、百貨採買與年終獎金效應加持下，第一季簽帳金額仍有成長空間，為搶攻「紅包財」，各銀行透過權益切換、指定消費加碼回饋和分期機制刺激刷卡消費。

國泰世華銀行表示，春節提前採買與年終入帳紅利刺激刷卡消費動能，主要消費類別多為百貨、網購、旅遊餐飲及日常消費。其核心策略是透過CUBE卡強調「分眾化與情境化」經營，讓卡友在年前採買、年節送禮、聚餐、出遊到海外消費等，自行在App中切換權益，藉由點數生態圈串聯消費、折抵與兌換流程，提升用戶黏著度。

玉山銀行則表示，過往經驗顯示，農曆年節民眾多數會提前支付旅遊、住宿等行程款項，因此春節期間整體簽帳金額反而低於一般日，但量販、百貨及海外消費業績多半逆勢成長，例如去年春節，百貨及量販簽帳較前年同期成長逾1成、海外旅遊成長5成以上。玉山銀推unicard和熊本熊卡，策略上鎖定百貨紅包檔期與海外實體消費，並透過指定卡別與海外旅遊，鞏固旅遊與家庭客層。

中國信託銀行布局百貨、交通旅遊、日常消費和社群行動支付等，結盟不同品牌推聯名卡，例如uniopen聯名卡、LINE Pay卡、foodpanda卡、中油聯名卡、華航聯名卡等，依各族群提供差異化回饋，並以API技術整合支付與點數經濟，提升跨場景使用率。

台新銀行同樣以權益切換分眾策略為主軸，集中於Richart卡一卡，並將消費分為多種場景，包括日常通勤、量販百貨、餐飲娛樂、網購與海外旅遊等，讓持卡人依生活型態每日集中消費，今年更是深化鎖定綁定行動支付消費族群給予高回饋，強化在行動支付生態圈中的角色。

台北富邦銀行則持續在通路合作與聯名卡上布局，透過多元卡別分線進擊，像是J卡鎖定日韓泰等海外熱門旅遊市場，Costco聯名卡強化量販消費，momo卡則串聯電商與交通購票場景，整合消費者在線上線下的購物需求；同時強化行動銀行Fubon+，透過信用卡單筆自動分期功能，讓符合條件的消費自動分攤期數，降低集中付款壓力。

消費 台北富邦銀行 旅遊

延伸閱讀

不斷更新／2026億馬當先迎財神！大樂透春節加碼20天 大小紅包獎號全看這

子女紅包變16萬助學金 金門志工夫妻檔把孝心放大成愛心

信用卡被盜刷 逸祥檢查明細驚覺不對「背脊整個發涼」

經典賽／富邦「大董」為中華隊發加菜金 「台灣悍將」加碼領紅包

相關新聞

七大壽險 今年徵才2.5萬人…外勤業務員是主力

2026年壽險業搶人大戰開跑，今年七大壽險內外勤合計招募規模上看2.5萬人，其中，外勤通路持續增員逾2.3萬名業務員，表...

壽險業人才需求 瞄準三方向

隨著2026年進入壽險業接軌IFRS 17與TIS元年，今年壽險業更求專業度與精準打擊，整體趨勢呈現三大方向，一是外勤維...

金融業年度搶才大戰登場 合庫銀行招募400名生力軍、3月2日起開放報名

畢業季將至，金融業年度搶才大戰也逐漸升溫，合庫銀行率先宣布啟動115年度第二波徵才，此次共釋出400個名額，報名期間自3...

中信60周年 贊助台日棒球賽

中國信託商業銀行冠名贊助「2026中國信託60周年台日棒球國際交流賽」，首場賽事昨（25）日登場，由去年日本職棒總冠軍－...

一銀今年要招募520名新血

金融業搶才升溫，第一銀行端出高薪與海外舞台。據一銀內部統計，已有逾七成員工年薪突破百萬元，平均年薪達19個月，今年再釋出...

五大銀行新房貸利率升高

中央銀行昨（25）日公布年1月本國五大銀行新承作房貸利率則來到2.327%，續創2009年1月以來，總計17年以來新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。