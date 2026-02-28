紅包入袋帶旺消費 銀行分眾策略布局首季信用卡市場

年初是刷卡消費的高峰期，金管會數據顯示，去年1月最後一週為春節假期，相關刷卡簽帳金額遞延到2月份入帳，導致去年2月簽帳金額暴增到3,953億元，月增幅逾16％，本國銀行預期，在出國旅遊、百貨採買與年終獎金效應加持下，第一季簽帳金額仍有成長空間，為搶攻「紅包財」，各銀行透過權益切換、指定消費加碼回饋和分期機制刺激刷卡消費。

國泰世華銀行表示，春節提前採買與年終入帳紅利刺激刷卡消費動能，主要消費類別多為百貨、網購、旅遊餐飲及日常消費。其核心策略是透過CUBE卡強調「分眾化與情境化」經營，讓卡友在年前採買、年節送禮、聚餐、出遊到海外消費等，自行在App中切換權益，藉由點數生態圈串聯消費、折抵與兌換流程，提升用戶黏著度。

玉山銀行則表示，過往經驗顯示，農曆年節民眾多數會提前支付旅遊、住宿等行程款項，因此春節期間整體簽帳金額反而低於一般日，但量販、百貨及海外消費業績多半逆勢成長，例如去年春節，百貨及量販簽帳較前年同期成長逾1成、海外旅遊成長5成以上。玉山銀推unicard和熊本熊卡，策略上鎖定百貨紅包檔期與海外實體消費，並透過指定卡別與海外旅遊，鞏固旅遊與家庭客層。

中國信託銀行布局百貨、交通旅遊、日常消費和社群行動支付等，結盟不同品牌推聯名卡，例如uniopen聯名卡、LINE Pay卡、foodpanda卡、中油聯名卡、華航聯名卡等，依各族群提供差異化回饋，並以API技術整合支付與點數經濟，提升跨場景使用率。

台新銀行同樣以權益切換分眾策略為主軸，集中於Richart卡一卡，並將消費分為多種場景，包括日常通勤、量販百貨、餐飲娛樂、網購與海外旅遊等，讓持卡人依生活型態每日集中消費，今年更是深化鎖定綁定行動支付消費族群給予高回饋，強化在行動支付生態圈中的角色。

台北富邦銀行則持續在通路合作與聯名卡上布局，透過多元卡別分線進擊，像是J卡鎖定日韓泰等海外熱門旅遊市場，Costco聯名卡強化量販消費，momo卡則串聯電商與交通購票場景，整合消費者在線上線下的購物需求；同時強化行動銀行Fubon+，透過信用卡單筆自動分期功能，讓符合條件的消費自動分攤期數，降低集中付款壓力。