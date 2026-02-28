七大壽險 今年徵才2.5萬人…外勤業務員是主力

2026年壽險業搶人大戰開跑，今年七大壽險內外勤合計招募規模上看2.5萬人，其中，外勤通路持續增員逾2.3萬名業務員，表現良好的新兵年薪上看百萬元，內勤專業人才布局同步招募逾2,700名，部分職缺開出年薪80萬元起跳。

今年包含國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、新光人壽、台灣人壽、凱基人壽與三商美邦人壽等七大壽險，有不少釋出極具市場競爭力的待遇吸引人才，像是富邦人壽今年儲備幹部（MA）計畫開出月薪約6.92萬至7.12萬元，規劃兩年培訓期並提供兩次升遷機會，行銷專員平均月收入約3.6萬元，高者近10萬元，業務主任平均約8萬元，表現優異者可達17萬元以上。

2026年七大壽險公司徵才人數

國泰人壽業務員採階梯式年收入制度，壽險顧問年收入約45萬至120萬元，基層業務主管約120萬至270萬元。

從徵才結構觀察，外勤業務員仍是壽險業人才需求主力，七家公司外勤招募人數合計逾2.3萬人，占整體徵才比重近九成。其中，國泰人壽今年外勤預計招募4,500人，截至去年底，專職業務員人數已有2萬3,277人；富邦人壽外勤招募目標5,000人，南山人壽規劃招募5,000人，目前業務員登錄人數約3萬3,500人。

新光人壽預計招募3,400人，1月登錄業務員約16,403人；台灣人壽訂下4,000人增員目標，去年底總業務員人數約7,400人；三商美邦人壽今年規劃招募數千名業務員，1月底業務員登錄數為9,401人；凱基人壽截至今年1月登錄業務員約16,400人，亦持續擴大外勤布局。

業界分析，近年壽險商品結構轉向保障型商品，加上利率與資產配置環境變化，使保戶對資產規劃與風險管理需求提升。同時，部分業者也鎖定轉職族與跨界人才，吸引具銷售、金融、醫療、教育或創業背景者加入，強調顧問式銷售與長期客戶經營能力。

除外勤擴編外，今年七家壽險公司的內勤徵才規模合計逾2,700人。其中，國泰人壽將於3月啟動徵才季，內勤預計招募約1,200人，涵蓋數理精算、財務金融與數位科技等職缺。