壽險業人才需求 瞄準三方向

隨著2026年進入壽險業接軌IFRS 17與TIS元年，今年壽險業更求專業度與精準打擊，整體趨勢呈現三大方向，一是外勤維持擴張，但更強調專業與數位應用能力；二是內勤精算、投資、數據及資訊科技人才需求增加；三是跨界與複合型人才受重視，以支撐新業務模式與長期經營。

國泰人壽指出，其業務通路數位平台NAP（New Agent Platform）今年導入生成式AI「AI Coach口袋教練」，透過角色扮演式模擬對話及即時量化回饋，協助新進業務與現有業務員精進專業技能。這反映出業者在外勤管理與培育上，更重視強化數位工具與AI輔助，提升業務效率。同時，國壽針對內勤亦持續招募財務金融及數位科技背景人才。

新光人壽表示，今年的徵才策略則從「廣泛招募」轉向「精準聚焦與專業升級」，鎖定具金融、行銷企劃、醫療及教育背景的跨領域專業人才。除了外勤業務擴編，內勤招募也強調專業職能的深度培養。

凱基人壽則透過新增儲備理財服務人員培育計畫，針對內勤金融科技、投資、精算及核保理賠等專業領域進行系統化培育；外勤方面，擴大招募跨界轉職人才，特別注重已有實務經驗或創業背景者。

三商美邦人壽指出，今年外勤招募重點仍包括投資型保險專業人才，但是特別加強保障型商品銷售專才布局。