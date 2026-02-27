外溢保單新契約保費衝破400億 磊山保經：保險功能逐漸走向事先預防

台灣正式邁入超高齡化社會，國人對健康與退休議題更為關注，根據金管會統計，2025年外溢保單新契約保費，年增率61%，首度突破400億元大關，顯示健康促進型保單已逐漸走入民眾心中。磊山保經指出，這股成長動能背後，來自保障觀念的提升，保險功能也從「事後補償」，逐步走向「事先預防」。

磊山保經新竹營運處資深業務副總鄭家袖表示，外溢型保單主要分成以運動習慣折減保費或增加保額的健走型保單、以體況數值折減保費或增加保額的健檢型保單、提供其他非現金方式給付促進健康的保單。她認為，當保險成為促進健康的同行者，其保障功能就自然延伸為守護家庭的基石，這正是外溢保單在超高齡社會中所展現的價值，把日常預防觀念及健康行動，落實於保障之中。

外溢型保單適合哪些族群？鄭家袖指出，外溢機制強調長期參與及自我管理，較適合本身已有規律運動習慣、定期健康檢查，並願意持續追蹤健康數據的族群。她表示，外溢設計的核心在於「持續」而非「短期衝刺」，當健康管理成為生活日常，外溢機制便能成為保障的加分項；反之，若不習慣長期健康管理，可能難以發揮其完整效益。她強調，保險規劃的關鍵，不在於商品是否優惠，而在於是否符合個人生活節奏與特質。

不過，鄭家袖也說，外溢型保單確實可為保障加分，但真正支撐家庭長期穩定，仍是完整的責任保障與財務規劃。

談到責任保障架構，鄭家袖指出，所謂基礎責任保障，是守住家庭最核心且最重要的責任，主要涵蓋三大面向，一是壽險保障，當主要收入者發生變故時，家庭的生活品質不致瞬間失衡；二是重大疾病或重大傷病保障，協助家庭在面對醫療費用增加與收入減少的雙重壓力時，仍能維持基本經濟穩定；三則是長期財務安排，包括退休規劃，確保人生後半段保有穩定現金流，而非依賴他人。

為什麼是這三件事？她表示，這三項規劃所對應的正是家庭最難承受的風險，包括收入中斷、醫療負擔加重，以及退休後缺乏穩定財務來源。她提醒，保障規劃應有層次，當責任底盤穩固後，再透過健康促進機制提升保障深度，才能為家庭建立長期且穩健的安全網。