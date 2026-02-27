民眾愛出國 台灣去年旅行支出創新高

二○二六年連假多，一開年就已有不少民眾出國旅行，也帶動元月旅遊保險網路投保件數創下新高；而去年出境人次創下新高，也帶動台灣去年全年旅行支出寫下新高。

根據金管會保險局統計，二○二六年一月產、壽險業的網路投保件數合計達八十二點八萬件、年增百分之卅二，新契約保費收入為五點七三億元，也較去年同期增加約百分之卅一點七。

金管會保險局副局長陳清源指出，網路投保成長主因是國人出國旅遊需求旺盛，帶動旅遊保險銷售，且民眾多透過網路投保相關商品。

據金管會統計，產險業銷售排名冠軍的旅遊綜合保險（含旅遊不便險）保費收入一點一七億元為最高，壽險業三大熱銷排行也高度集中旅遊保險。

央行昨公布國際收支，因國人出國旅遊興盛，全年旅行支出增幅也再創高。央行經研處行委蔡美芬指出，全年旅行支出為二百廿五億美元，年增百分之十三，為歷年最高，全年出境人次達到一八九四萬人次，為歷年新高，帶動全年旅行支出創新高。