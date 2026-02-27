台幣下周測試31.1

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

台股昨（26）日高檔震盪，外資連三日買超台股後昨日轉賣超105.6億元，不過熱錢持續灌入，帶動新台幣匯價上攻，盤中勁揚1.38角，終場收在31.251元，升值8.9分，寫去年12月13日以來近兩個半月收盤新高，總成交量暴增至30.61億美元，為2月12日以來逾半個月最大量。

匯銀人士估計，新台幣短線偏強整理，下周匯價將測試31.1元價位。

近期新台幣走勢幾乎貼著台股上行，資金面成為主導力量。新台幣昨日一早以31.32元開出，小升2分，隨後又有熱錢匯入推升，新台幣再現31.2字頭，最高升抵31.202元，尾盤升幅略有收斂。

新台幣昨同步收周線及月線，單周累計升值2.67角或0.85％，周線連二紅；2月呈先貶後升，單月累計升值2.17角或0.69%，月線翻紅終止連四黑。

匯銀人士指出，外資本周多呈淨匯入，但逢228連續假日慣性，若外資轉為獲利了結，將壓抑新台幣升幅。

