渣打銀財管業績2026年拚增二成

渣打銀行新任總經理游天立上任後，昨（26）日首度對外說明在台營運藍圖。談及今年財富管理業務展望，他訂下約兩成的成長目標，為團隊設定具挑戰性的高標準，展現積極擴大財管版圖的企圖心。 渣打銀也規畫繼台北松高及台中市府成立財富管理旗艦分行後，將開在天母SOGO旁開立第三個旗艦點，預計5月將正式開業。

談及在台布局，游天立提出「三個P」核心主軸，即產品（Product）、人才（People）與流程（Process）。在產品面，渣打率先配合政府推動的財管2.0政策，推出「金融商品組合借款（Lombard Lending）」，讓高資產客戶可運用既有投資組合作為擔保進行彈性融資。借款成數依資產分散程度而定，組合愈多元、風險愈分散，可貸成數愈高；若為單一標的，成數則相對保守。此項產品已依台灣法規完成在地調整，滿足客戶資產活化需求。

此外，渣打亦持續深化保費融資業務，並引進私募股權（Private Equity）、私募基金（Private Placement Fund）及未上市相關產品，強化高資產客群的多元投資選項。游天立強調，集團在全球私人銀行領域經驗豐富，亞洲市場成長動能強勁，將持續把成熟專業帶進台灣。

在人才方面，渣打強調內外並進，一方面培養內部人才，給予舞台與歷練機會；另一方面引進具備國際視野的專業人士，建立以客戶需求為核心的顧問式服務文化，從過往偏重短期銷售，轉型為長期關係經營。