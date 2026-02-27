314檔殭屍權證提前下市

為提升市場資源配置效率，並保證投資人權益，金管會去年同意備查證券交易所和櫃買中心提報的規章，建置權證提前下市或下櫃的退場機制，該機制於10月31日起實施，金管會證期局昨（26）日指出，凡符合特定條件、交易量極低的「殭屍權證」，即可申請提前下市，以利券商於權證發行總額度內發行其他有效權證，截至目前統計共有314檔權證已提前下市。

金管會證期局副局長黃仲豪指出，市場上有部分權證被俗稱為「殭屍權證」，是指雖然掛牌交易，但成交量極低、乏人問津，這類權證即使交易清淡，仍須持續報價，也會占用系統與管理資源，考量目前權證檔數龐大，主管機關依券商建議，設計符合三項條件即可申請提前下市或下櫃的機制。

首先，該權證須已無流通在外單位；其次，上市須滿兩個月，且距離到期日前兩個月（不含）內，避免剛掛牌即申請下市；第三，權證的履約價格達有一定幅度差距，即最新履約價格為價內或價外的20%以上，舉例來說，若履約價為100元，標的股價僅約70餘元，便超過20%限制，且若成交量極少，該權證在符合上市滿兩個月的規定之下，券商即可申請提前下市。