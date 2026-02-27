1月網路投保 雙位數成長 旅遊綜合險收入1.1億元最高

根據金管會保險局統計，2026年1月產、壽險業的網路投保件數合計達82.8萬件，較去年同期成長約32%，新契約保費收入為5.73億元，也較去年同期增加約31.7%，其中又以產險業銷售排名冠軍的旅遊綜合保險（含旅遊不便險）保費收入1.17億元為最高，壽險業三大熱銷排行也高度集中於旅遊保險，顯現國人出國旅遊興盛，且仰賴網路投保旅遊保險。

網路投保件數和保費收入皆以產險業為主力，今年1月產險業簽單件數71.31萬件，年增約33%，保費收入5.19億元，較去年同期的3.93億元成長約32%；壽險業網路投保新契約件數則為11.5萬件，較去年同期8.95萬件成長約28%，保費收入0.54億元，也高於去年的0.42億元，雙雙成長逾28%。

從熱銷商品來看，無論產、壽險業都是以旅遊保險為主力，金管會保險局副局長陳清源昨（26）日指出，網路投保成長主因是國人出國旅遊需求旺盛，帶動旅遊保險銷售，且民眾多透過網路投保相關商品。

產險業方面，網路投保銷售第一名為旅綜險（含旅遊不便險），今年1月共賣出17.2萬件，保費收入1.17億元，較去年同期明顯成長36.83％和48.1％，也是產、壽險業的所有網路投保最熱銷的商品；銷售第二名為機車保險，件數15萬件，保費收入1.5億元，分別年成長31.81%和31.58％；銷售第三名則為旅綜險附加之實支實付型傷害醫療保險，件數10.69萬件、保費0.13億元，年成長44.65％和62.5％，則屬於保費收入最強勢成長的商品。

壽險業方面，今年1月份前三大網路投保熱銷商品同樣集中於旅遊保障型商品，排名第一為旅行平安保險，共投保3.68萬件，保費收入0.12億元，年成長33.82%和33.33%；排名第二為旅平險附加之海外突發疾病醫療健康保險，件數3.63萬件、保費0.11億元，年成長25.17%和37.5%；排名第三為旅平險附加之實支實付型傷害醫療保險，件數3.03萬件、保費0.04億元，年成長21.2%和33.33%，反映民眾出國旅遊需求回溫，帶動相關保險銷售動能。