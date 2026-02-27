央行公布國際收支創15項新高

受AI與高效能運算（HPC）需求爆發，帶動2025年資通訊及半導體晶片強勁拉貨，加上對美貿易因供應鏈重組大幅增長，以及國人疫後旅遊熱潮等三大因素，使去年第4季和全年的國際收支數據共創下15項新高紀錄。

中央銀行昨（26）日公布國際收支，第4季的季資料有六項創新高，而全年數據則有九項創新高。

央行統計，去年第4季經常帳順差699.3億美元，金融帳淨資產增加748.6億美元，國際收支逆差10億美元。

去年全年經常帳順差，經常帳順差1,811.4億美元，金融帳淨資產增加1,571.6億美元，國際收支順差200.4億美元。無論單季或全年，包括商品出口、進口、貿易順差、經常帳順差，金融帳等均創歷史新高。

央行經研處行委蔡美芬分析，在AI相關產業營運暢旺下，去年第4季經常帳順差699.3億美元，為歷年單季新高，主要動能來自商品貿易。而同季的商品出口1,711.3億美元， 商品進口1,074.8億美元和商品貿易順差636.4億美元亦均創下歷年單季新高。

去年第4季金融帳748.6億美元，亦為歷年單季最高。而金融帳其他投資402.7億美元亦創歷史新高，其中包括貿易授信，主要受到供應鏈在重組時力道增強。

從去年全年數據來看， 經常帳順差1,811.4億美元，商品貿易順差1,760.5億美元， 出口總額5,824.8億美元， 進口總額4,064.3億美元和 金融帳1,571.6億美元，也都創歷年新高。