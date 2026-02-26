金管會大鬆綁分戶帳！19家券商迎利多 要與銀行財管對決

快訊

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會針對券商「客戶分戶帳」再做兩大鬆綁，從過去需半數計入負債、且設有10億元轉存門檻，改為全額剔除、並取消門檻。19家開辦分戶帳券商受惠最大，負債壓力下降、資金彈性提升，券商財管商機同步放大。

此次兩大鬆綁已全面上路。首先，客戶分戶帳原僅能半數自負債中扣除，2026年1月起可全額剔除，不再計入負債。其次，分戶帳資金轉存銀行定存，不再設有「10億元以上」門檻，中小型券商也能靈活運用。

所謂「客戶分戶帳」，是券商在銀行開立交割專戶後，再為客戶設置虛擬帳號，供買賣有價證券資金收付。投資人過去須另找銀行作交割行，如今僅在券商開戶即可完成交割、買賣，流程大幅簡化。

但依規定，券商負債占淨值比上限為六倍。分戶帳餘額愈大、計入負債就愈高，恐壓縮其他業務承作空間，成為券商拓展財管的隱形限制。

為避免分戶帳成長反而掣肘業務，金管會2025年3月先放寬為「半數計入」，2026年1月再進一步全額剔除。金管會強調，分戶帳資金與券商自有資產分離，不增加額外風險，證券局副局長黃仲豪說，在風險可控下，釋放業務彈性。

據金管會統計，2026年1月底整體券商負債淨值比降至3.023倍，較扣除一半前的3.17倍下降0.147倍、約近5%。顯示財務空間鬆綁後，券商承作財管與其他業務的餘裕同步提升。

分戶帳規模也快速擴張。截至2025年底，19家開辦分戶帳券商餘額達1,900億餘元，年增78%。資金規模壯大，正是券商發展財管的重要基石。

第二項鬆綁則是拉高資金使用效率。過去須逾10億元才能轉定存，金管會也將門檻取消，中小型券商可提高資金收益率，強化客戶資金黏著度。

券商圈認為，兩項措施一鬆資本、一活資金。吸引客戶資金長留券商體系，券商可掌握客戶金流與投資輪廓，進一步推進高資產財管服務。

分戶帳制度一直是券商打造「一站式理財平台」的核心基礎。當交割、資金停泊與投資配置整合在券商端，銀行在財管市場的優勢將面臨挑戰。券商財管大門已開，下一步能否真正搶下資金版圖，市場高度關注。

