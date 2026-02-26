壽險錢潮轉向長照！金管會兩階段鬆綁 投資範圍擴大

快訊

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會分兩階段鬆綁壽險資金投入「健康福祉」事業。第一階段將健康福祉納為保險相關事業，准許全額投資並須與本業連結；第二階段再鎖定「長照輔助服務」鬆綁連結限制，資金運用範圍明顯擴大，替高齡化產業開資金活水。

第一階段已於2025年10月上路，將健康福祉事業明確列為保險相關事業，壽險公司可全額投資。但投資必須與核保、理賠、保戶服務或保險商品給付等四項業務掛勾，確保資金運用仍圍繞保險核心。

目前開放範圍涵蓋九大類，包括健康醫療大數據、數位平台、醫療軟體、物聯網應用、健檢中心、健康管理顧問、藥局通路、長照輔具商品及長照輔助服務。例如壽險投資健檢中心，可直接支援體檢與核保流程，形成業務閉環。

保險局副局長陳清源說，壽險資金來自保戶、有公益性，政策方向是引導投入公建與高齡化相關產業。不過，壽險仍不得直接經營長照機構，只能投資周邊項目，避免涉入核心照護業務。

因此第二階段研擬再放寬，針對「長照輔助服務」事業，將免除與四項保險業務的強制連結。只要不介入長照機構經營權、不觸及核心照護內容，即可全額投資相關軟硬體供應商。

例如智慧病床管理、輪椅等長照輔具，即使未直接連結保險業務經營，也可納入投資範圍。

官員舉例，壽險業可全額投資智慧床或輔具服務商，該公司再將設備以租賃或銷售方式提供給住宿式長照機構，而該機構不必一定擁有該壽險公司的保戶。

市場認為，金管會先以保險本業的延伸試水溫，再將資金導向長照產業鏈。隨高齡化加速，壽險資金可望成為長照產業升級的重要資金來源。

長照 壽險公司

