金融永續大比拚！8家業者三連霸 金管會點三大弱項

金管會26日公布第三屆永續金融評鑑結果，共23家金融業名列前25%。不過金管會也直言，整體在自然資源保護、薪酬資訊透明與董事會治理機制等三面向仍待補強，顯示永續治理已進入更高標準檢視。

創新處長林羲聖指出，評鑑涵蓋「永續發展綜合指標」，並在環境（E）、社會（S）、公司治理（G）三支柱下設12個構面，設有共同題與分業題，並結合質化、量化及加分題。

第三屆首度納入資產管理規模3,000~6,000億元投信業，受評機構擴大到89家，包括34家銀行、23家券商、15家投信、8家壽險、8家產險及1家再保險公司。

金管會點出三大精進方向。首先是自然資源保護，業者過去多聚焦氣候相關財務揭露（TCFD），如今國際已延伸至自然相關財務揭露（TNFD），涵蓋生物多樣性與自然資本風險。林羲聖坦言，此屬新興議題，業者制度與數據建置仍在起步階段。

其次為薪酬資訊透明度。評鑑鼓勵單獨揭露董總及高階經理人個別薪酬，但多數仍採級距式揭露，未達精細標準，因此得分偏低。

第三為治理機制，包括董事會與功能性委員會出席率、績效評估比例偏低，以及任一性別董事席次達三分之一的達成率不足，顯示治理結構仍有優化空間。

本屆23家入榜者中，銀行占9家、券商6家、投信4家、壽險與產險各2家。連三屆入榜的銀行包括元大銀行、中信銀、玉山銀、第一銀行、國泰世華銀行及彰化銀行6家銀行；壽險則為國壽與富壽2家。

投信與產險因首屆制度不同，目前為兩連霸，包括元大投信、國泰世紀產及富邦產。整體而言，永續評鑑已成金融業競逐市場信任的重要指標。